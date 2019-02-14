Парящие ветрогенераторы Alphabet выходят в море

Парящие ветрогенераторы от Makani Power позволяют вырабатывать на 50% больше электроэнергии от ветра, чем стандартные турбины. Установку закрепляют тросом и отправляют на высоту до 300 м.

На борту «воздушного змея» установлено восемь пропеллеров - они помогают планеру подняться в воздух, а также выполняют роль ветровых турбин.

Аппарат движется по круговой траектории, а энергия по троссу поступает на наземную станцию - затем ее направляют в энергосеть.

Систему уже испытывали на суше, а теперь Makani планирует протестировать парящие генераторы в море, где ветер сильнее. Как пояснил глава компании Фолк Фелкер, установки будут размещать в прибрежных водах.

При глубине от 50 метров это выгоднее, чем традиционная ветровая электростанция, для которой пришлось бы возводить фундамент и устанавливать генератор на платформу.

«Воздушному змею» от Makani не нужна дорогостоящая инфраструктура. Планер достаточно прикрепить тросом к столбовидному бую - такой тип называют вехой.

«Вся конструкция отличается меньшими размерами и позволяет заменить тонны стали легковесной электроникой и умным ПО, что, в свою очередь, отражается на стоимости», - отметил глава Makani Power.

Испытания новой морской системы пройдут в Норвегии уже в этом году, а пока разработчики продолжат испытывать наземные планеры-генераторы на Гавайях.

Moonshot-проекты

Ставить воздушные генераторы в море компания будет совместно с нефтегазовым гигантом Shell, который вложил в проект сумму, которую стороны не разглашают. Ранее корпорация уже сотрудничала с британским стартапом Kite Power Systems, который также использует подобие воздушных змеев для выработки электроэнергии.

Как сообщает Engadget, теперь Makani Power официально вышла из состава экспериментальной лаборатории X и вошла в прямое подчинение Alphabet.

Ранее от лаборатории «отпочковались» два других проекта в сфере энергетики - Malta и Dandelion. Первая компания занимается системами хранения энергии в расплавленной соли, а вторая исследует возможности геотермальных устройств охлаждения и обогрева.





В феврале Dandelion, как и Makani, получила поддержку инвесторов. В проект вложили $16 млн фонды GV (экс-Google Vetnures) и Comcast Ventures.