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Парящие ветрогенераторы Alphabet выходят в море
09:16 14.02.2019 |
Парящие ветрогенераторы от Makani Power позволяют вырабатывать на 50% больше электроэнергии от ветра, чем стандартные турбины. Установку закрепляют тросом и отправляют на высоту до 300 м.
На борту «воздушного змея» установлено восемь пропеллеров - они помогают планеру подняться в воздух, а также выполняют роль ветровых турбин.
Аппарат движется по круговой траектории, а энергия по троссу поступает на наземную станцию - затем ее направляют в энергосеть.
Систему уже испытывали на суше, а теперь Makani планирует протестировать парящие генераторы в море, где ветер сильнее. Как пояснил глава компании Фолк Фелкер, установки будут размещать в прибрежных водах.
При глубине от 50 метров это выгоднее, чем традиционная ветровая электростанция, для которой пришлось бы возводить фундамент и устанавливать генератор на платформу.
«Воздушному змею» от Makani не нужна дорогостоящая инфраструктура. Планер достаточно прикрепить тросом к столбовидному бую - такой тип называют вехой.
«Вся конструкция отличается меньшими размерами и позволяет заменить тонны стали легковесной электроникой и умным ПО, что, в свою очередь, отражается на стоимости», - отметил глава Makani Power.
Испытания новой морской системы пройдут в Норвегии уже в этом году, а пока разработчики продолжат испытывать наземные планеры-генераторы на Гавайях.
Moonshot-проекты
Ставить воздушные генераторы в море компания будет совместно с нефтегазовым гигантом Shell, который вложил в проект сумму, которую стороны не разглашают. Ранее корпорация уже сотрудничала с британским стартапом Kite Power Systems, который также использует подобие воздушных змеев для выработки электроэнергии.
Как сообщает Engadget, теперь Makani Power официально вышла из состава экспериментальной лаборатории X и вошла в прямое подчинение Alphabet.
Ранее от лаборатории «отпочковались» два других проекта в сфере энергетики - Malta и Dandelion. Первая компания занимается системами хранения энергии в расплавленной соли, а вторая исследует возможности геотермальных устройств охлаждения и обогрева.
В феврале Dandelion, как и Makani, получила поддержку инвесторов. В проект вложили $16 млн фонды GV (экс-Google Vetnures) и Comcast Ventures.
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