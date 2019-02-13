Задолженность потребителей электроэнергии в 2018 выросла на 16% до 33,6 млрд гривен, - НКРЭКУ

Задолженность потребителей электрической энергии в 2018 году выросла на 16% или на 4,67 млрд гривен до 33,61 млрд гривен.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала Председатель Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко, передают Українські Новини.

"Суммарная стоимость потребленной электрической энергии потребителями в 2018 году (поставленной ПСС) составила - 195,081 млрд гривен (с НДС), задолженность потребителей на начало 2018 года - 28,942 млрд гривен, на конец года 33,611 млрд гривен, прирост задолженности за год составил - 16% или 4,670 млрд гривен", - написала она.

Также, согласно опубликованным документам, самый высокий уровень расчета за потребленную электроэнергию продемонстрировала компания "ДТЭК Днипровские электросети", а самый низкий "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь".

Как сообщали Українські Новини, в феврале Кабинет Министров выделил 450 млн гривен для оплаты государственными угледобывающими предприятиями потребленной электрической энергии в 2019 году.

В 2018 году Украина увеличила потребление электроэнергии с учетом технологических потерь в сетях на 2,3%, или на 3 488,6 млн кВт-час, до 153 214,5 млн кВт-час по сравнению с 2017 годом.