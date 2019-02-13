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«Газпром» устанавливает наибольшие цены в самых зависимых от российского газа странах
09:37 12.02.2019 |
"Газпром" может воспользоваться антимонопольной делом, открытым против него Европейской комиссией, чтобы исправить свою бизнес-модель в ЕС и сохранить свою роль на европейском рынке.
Об этом говорится в статье издания Bruegel.
Издание отмечает, что среди претензий Еврокомиссии к газовому монополисту говорится, что "Газпром" в странах Балтии, в Болгарии и Польше совершает следующие нарушения:
1) препятствование трансграничным продажам газа на основе отдельных положений в контрактах со своими клиентами позволяет "Газпрому" взимать более высокие цены в странах, которые в большей степени зависят от российского газа (смотри карту).
2) Несправедливое установление цен на основе формул ценообразования "Газпрома".
3) Поставки газа ставятся в зависимость от взятых странами обязательств по отдельным вопросам газотранспортной инфраструктуры. В частности, "Газпром" поставил цену газа для Болгарии в зависимость от участия страны в проекте газопровода "Южный поток", а в Польше - в зависимость от контроля над инвестиционными решениями, касающими газопровода "Ямал".
У "Газпрома" есть 12 недель, чтобы ответить на выдвинутые претензии. Если Еврокомиссия в конце концов решит дело не в пользу российской компании, то она может быть оштрафована на сумму до 10% от своего глобального годового оборота.
Издание отмечает, что, как это не парадоксально, претензии ЕК поступили в довольно благоприятный момент для российской компании, по крайней мере по двум причинам: прогноз спроса и эволюция цен.
"В период между 2013 и 2014 годами спрос на газ в ЕС упал на 10%. С неожиданным падением спроса рыночная власть в ЕС быстро перешла от производителей к потребителям. "Газпром" может воспользоваться антимонопольной делом для пересмотра бизнес-модели в ЕС с целью повышения конкурентоспособности на рынке и тем самым обеспечить целостность спроса на газ в ЕС", - сказано в статье.
Некоторые компании, такие как Statoil, уже скорректировали свои бизнес-модели к новым реалиям рынка ЕС. "Газпром" должен последовать этому примеру путем корректировки своей ценовой формулы в соответствии с новым рыночным условиям, с конечной целью обеспечения сегмента спроса на газ в ЕС.
"Такой шаг был бы особенно умным в последние месяцы, учитывая беспрецедентное падение цен на нефть, из-за которых будут последовательно снижаться цены и на газ, вероятно, и после 2015 года", - отмечают авторы.
Однако есть большая вероятность, что политические аргументы будут превалировать над коммерческими, и это ухудшит и без того сложное газовое партнерство России и ЕС.
"Если "Газпром" не будет сотрудничать с Еврокомиссией в ходе рассмотрения дела, это будет еще один аргумент для ЕС в пользу диверсификации поставок газа, и в конечном счете, будет способствовать дальнейшему ухудшению не только газового партнерства Россия-ЕС, но и собственно положению "Газпрома" на рынке ЕС", - отмечает издание.
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