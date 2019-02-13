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В Киевской области ввели в эксплуатацию солнечную электростанцию
08:44 12.02.2019 |
Территория, отведенная под станцию, составляет почти 28 гектаров. Всего запланировано восемь очередей станции, все они заработают до конца ноября 2019 года.
Кроме того, что станция будет производить электроэнергию, ожидают также и снижение вредных выбросов в целом в регионе до 14,5 тыс. т. Также в будущем к станции планируют привлечь еще и электрические мельницы.
Для присоединения Богуславской солнечной станции построят подстанцию и воздушные линии. Соответствующее соглашение «Киевоблэнерго» подписало 29 января с Ивано-Франковской компанией «Электромир». Работы должны быть выполнены до ноября. Сумма сделки составила 112 миллионов гривен.
Напомним, в 2018 году в Украине введено в эксплуатацию 742,5 МВт мощностей, генерирующих энергию из возобновляемых источников, что в 2,8 раза превышает объем мощностей, введенных за предыдущий год.
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