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Информация об агентстве
ЕС нацелен завершить работу над обновленной газовой директивой до лета - Bloomberg
16:42 08.02.2019 |
Европейский союз рассчитывает закончить разработку новой директивы по газу не позже конца мая 2019 года, сообщает агентство Bloomberg.
"Согласно договоренности, начнутся переговоры с участием Европейского парламента для финальной версии законопроекта, при этом стороны рассчитывают, что финальное соглашение будет заключено самое раннее на следующей неделе и при этом - не позже конца мая", - отмечает агентство.
Ранее сообщалось, что в ЕС согласились дать старт переговорам по франко-германскому предложению о поправках к газовой директиве ЕС. В частности, они коснутся проекта газопровода "Северный поток 2".
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