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В 2018 инвестиции в возобновляемую энергетику составили €800 млн, - Госэнергоэффективности
11:27 08.02.2019 |
Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению заявляет, что в 2018 году инвестиции в возобновляемую энергетику составили 800 млн евро.
Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українськi Новини.
Всего с 2015 года в проекты по энергоэффективности и возобновляемой энергетике было инвестировано около 2 млрд евро.
Из них более 1,2 млрд евро было вложено в объекты "зеленой" энергетики, а около 500 млн евро - в установку оборудования, производящего тепло "не из газа".
Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году введение в эксплуатацию генерирующих мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ) увеличилось в 2,8 раза, или на 742,5 МВт до 2 117,2 МВт в 2018 году в сравнении с аналогичным показателем в 2017 году (1 374,7 МВт).
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