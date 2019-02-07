5 ключевых трендов мирового рынка СПГ

Компания Rystad Energy опубликовала отчет, в рамках которого рассказывается о ключевых вопросах, которые будут влиять на ситуацию на газовом рынке в 2019 г.

Глобальный рынок сжиженного природного газа (СПГ) столкнется с существенным рост поставок в этом году, что отражает значительное увеличение мощностей по сжижению в США. Спрос со стороны стран Азии на СПГ, хотя и обширный, вряд ли будет поглощать все дополнительные объемы

С увеличением экспортных мощностей американский СПГ может стать серьезным испытанием для российского газа на европейском рынке. Цены окажутся под давлением в связи ростом поставок, но ожидается, что после 2022 г. предложение вновь сократится, а это означает, что в этом году необходимы инвестиционные решения для новых проектов по сжижению, чтобы удовлетворить будущий спрос.

глава отдела исследований рынка СПГ Rystad Energy Карлос Торрес-Диаз

Рост производства СПГ в США И Австралии

Эксперты Rystad Energy прогнозируют, что в этом году глобальное предложение СПГ вырастет на 11% и достигнет 350 млн тонн в год. При этом совокупный объем мощностей по сжижению вырастет практически на 10% до 434 млн тонн в год. Особенно сильно вырастут производственные мощности в США, по предварительным оценкам, вдвое. В результате столь масштабного роста предложения США изменят структуру рынка, потеснив Малайзию с третьего места в списке крупнейших экспортеров СПГ, а Австралия может возглавить этот список, потеснив Катар.

Россия vs США на рынке ЕС

Существует вероятность, что в этом году спрос на газ со стороны ЕС сократится. В этих условиях у России есть два выхода - защищать свою долю рынка, но в этом случае существенно просядет цена, или же сократить поставки, но это может дать возможность США нарастить свою долю рынка.

Поставки газа из России являются прибыльными при минимальной цене в $5 за MMBtu (миллион британских тепловых единиц). Для СПГ из США эти цифры составляют $6-7,70 за MMBtu. В том случае, если американские компании не смогут реализовать свою продукцию на рынках Азии, они могут начать демпинговать в Европе, сбросив цены до $5, тем самым добиваясь сокращения доли рынка России.

Спрос со стороны Азии продолжит расти

Как ожидают эксперты Rystad Energy, совокупный спрос со стороны Азии увеличится до 884 млрд куб. м. Особенно сильно вырастет спрос со стороны крупнейшего потребителя СПГ в мире - Китая: на 87 млрд кубов. В то же время увеличение спроса со стороны Китая в значительной степени будет нивелировано падением в Японии и Южной Корее, в которые вновь возвращается ядерная энергетика.

Цены будут падать

За последние пару лет участники рынка ожидали возникновения избытка предложения на рынке СПГ, но укрепление спроса в Азии помогло сбалансировать рынок. Однако в 2019 г. резкое увеличение поставок СПГ из США негативно скажется на ценах. Падение цен также будет спровоцировано фактором мягкой зимы, в результате которого цены уже сильно снизились, что нехарактерно для текущего сезона.

Растет спрос на новые источники СПГ

Предложение на рынке СПГ после 2022 г. начнет сокращаться, именно поэтому для сохранения баланса потребуются новые заводы по сжижению газа.

Для того чтобы такой завод начал функционировать хотя бы в 2024 г., необходимо принять окончательное инвестиционное решение в этом. В 2023 г. ожидается увеличение дефицита СПГ на фоне роста спроса со стороны Азии, что может спровоцировать рост цен.