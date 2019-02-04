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Украина в январе снизила импорт газа в 3,2 раза
13:23 04.02.2019 |
Украина в январе 2019 года сократила импорт природного газа в 3,2 раза (на 553,8 млн куб. м) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года - до 247,7 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".
По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе со стороны Словакии в январе-2019 поступило 122,7 млн куб. м газа (-79,4% к январю-2018), Венгрии - 84,9 млн куб. м (-14,9%), Польши - 40,2 млн куб. м (-61,8%).
При этом по сравнению с январем 2017 года (1 млрд 453,1 млн куб. м) импорт газа в минувшем месяце упал в 5,9 раза.
Как сообщалось, Украина уже более трех лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" (РФ), закупая ресурс исключительно на своей западной границе.
Украина в 2018 году сократила импорт природного газа на 24,6% (на 3 млрд 459,8 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом - до 10 млрд 590,2 млн куб. м, в том числе, со стороны Словакии за прошлый год поступило 6,459 млрд куб. м газа (-34,8% к 2017-му), Венгрии - 3 млрд 441,1 млн куб. м (+21,4%), Польши - 690,1 млн куб. м (-47,1%).
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.
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