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Украина снизила запасы газа в ПХГ на 35,7% до 11,1 млрд куб. м с начала сезона отбора газа
11:05 04.02.2019 |
Украина снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на 2 февраля на 35,7%, или на 6 140 млн куб. м, до 11 053,2 млн куб. м газа с начала стартовавшего 7 ноября сезона отбора газа.
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українські Новини.
При этом запасы газа меньше на 10,5%, или на 1,3 млрд куб. м в сравнении с аналогичной датой 2018 года (12 350,89 млн куб. м).
Среднесуточный отбор газа в январе составил 87,13 млн куб. м.
Как сообщали Українські Новини, в 2019 год Украина вошла с запасами природного газа в ПХГ в объеме 13 885,07 млн куб. м, что на 5,5%, или на 807,94 млн куб. м меньше прошлогодних запасов (14 693,01 млн куб. м).
7 ноября Украина прекратила закачку и начала отбор природного газа из подземных хранилищ.
По состоянию на 7 ноября запасы газа в ПХГ составили 17,193 млрд куб. м, таким образом, с начала стартовавшего 9 апреля сезона закачки запасы газа в ПХГ увеличились в 2,3 раза, или на 9,758 млрд куб. м.
Украина закончила прошлый сезон отбора 8 апреля 2018 года с запасами 7 435,16 млн куб. м газа.
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