Франция выделила Украине грант EUR560 тыс. на строительство пилотной energy storage

Министерство экономики и финансов Франции выделило Украине грант EUR560 тыс. для финансирования совместного проекта НЭК "Укрэнерго" и RTE International по реализации первой в Украине системы energy storage, сообщила пресс-служба украинского предприятия.

По ее данным, в ближайшие полгода запланирована реализация RTE International первого этапа проекта - технико-экономического обоснования и технических заданий для дальнейших работ. На втором этапе будет определена возможная стоимость, создана модель будущей системы хранения и дорожная карта с перечнем всех необходимых мер для осуществления совместного проекта.

В НЭК отмечают, что проект имеет большое значение для будущего развития украинской энергетики и интеграции отечественной энергосистемы с энергосистемой континентальной Европы, поскольку одним из требований является обеспечение необходимого объема первичного регулирования частоты.

Кроме того, в течение последних нескольких лет в Украине наблюдается увеличение объемов производства ветровой и солнечной генерации, что потребует строительства дополнительных высокоманевренных мощностей, отвечающих экологическим требованиям европейских стран.

"Начало сотрудничества с компанией RTE - ведущим игроком европейского рынка, реализация сложного и инновационного проекта energy storage - это существенный шаг на пути нашей европейской интеграции и усиления энергетической безопасности Украины", - отметил глава НЭК Всеволод Ковальчук.

"RTE International предоставить консультационную поддержку для развития украинской энергосистемы в соответствии с лучшими международными стандартами. Также мы будем привлекать к сотрудничеству лидеров в сфере энергонакопительных технологий - французские компании Saft, Blue solutions, Clean Horizon и Entech", - добавил руководитель RTE-International Николя Бреам,

Ранее в "Укрэнерго" заявляли, что рассматривается три варианта строительства energy storage. Первый - с расположением 200 МВт в одном месте, второй - в нескольких местах с разделением на 4-5 частей, третий - с децентрализованным расположением нескольких десятков блоков малой мощностью. Последний вариант может предусматривать размещение energy storage вдоль центральных автотранспортных магистралей (Киев-Львов-госграница, Киев-Харьков, Киев-Днепр, Киев-Одесса-госграница) параллельно с созданием сети зарядных станций для электромобилей.

Как сообщалось, объединенная энергосистема (ОЭС) Украины сегодня может принять еще до 3 ГВт новых мощностей солнечных и ветряных электростанций (СЭС и ВЭС) без риска разбалансировки и серьезных изменений в своей структуре.

В условиях стремительного развития ВИЭ необходимо строительство 2,5 ГВт высокоманевренных балансирующих мощностей (аккумуляторных или газопоршневых станций) в Украине до 2025 года. Стоимость возведения таких мощностей - около 55 млрд грн. Быстродействующие маневренные мощности должны покрывать 30% установленной мощности ВИЭ.

Если Украина не построит высокоманевренные мощности, то при росте доли ВИЭ ей придется ограничивать выработку АЭС (работают в базовом режиме) и повышать долю угольных ТЭС (способных к маневрированию) - это поднимет общую стоимость генерируемой в стране электроэнергии в 1,6 раза.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, но будет преобразовано в частное акционерное общество.

