Deloitte Touche Japan и Green Power Development Japan заинтересованы в строительстве СЭС мощностью до 1,2 ГВт в зоне ЧАЭС

Компании Deloitte Touche Japan" и Green Power Development Japan (обе - Япония) заинтересованы в строительстве солнечных электростанций (СЭС) мощностью до 1,2 ГВт в Чернобыльской зоне отчуждения.

Такая информация была обнародована на встрече Генерального директора директората энергетических рынков Министерства энергетики и угледобывающей промышленности Ольги Буславец с директором Deloitte Touche Japan Нишимото Масатоши, исполнительным директоров Green Power Development Japan Секия Эмми и представителями правительства Японии в среду в Киеве.

По данным пресс-службы министерства, на встрече обсуждались экономические и технические аспекты проектов строительства СЭС, а также законопроект о введении "зеленых" аукционов.

Как сообщалось, строительство пилотной СЭС мощностью 1 МВт консорциума Enerparc AG - Rodina Energy Group завершилось в начале 2018 года. Осенью 2018 года консорциум заявил о намерении увеличить мощность станции до 100 МВт.

О заинтересованности строительства крупных СЭС в зоне отчуждения ЧАЭС заявлял ряд энергокомпаний, в том числе иностранных. Так, Tractebel Engineering из группы ENGIE весной 2018 года обнародовала предварительное технико-экономическое обоснование наземной СЭС в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС мощностью 1,2 ГВт. Предполагалось сооружение модульной концепции строительства из восьми подстанций по 150 МВт.

