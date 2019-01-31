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11,2% потребителей газа не использует счетчики, - НКРЭКУ
17:59 31.01.2019 |
По состоянию на 1 января 2019 года 11,19% потребителей природного газа не использует счетчики.
Об этом говорится в сообщении Председателя Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксаны Кривенко на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
Согласно сообщению из 12,4 млн абонентов счетчики отсутствуют у 1,39 млн потребителей.
"По состоянию на 1 января 2019 89% абонентов пользуются коммерческим учетом, а без учета природного газа остаются потребители, которые используют природный газ для приготовления пищи, таких потребителей в целом по стране - 1,3 миллиона абонентов" - говорится в нем.
Также отмечается, что среди общего количества потребителей 29% являются субсидиантами, из 3,56 млн субсидиантов счетчики не установлены у 267 тыс. потребителей.
Кроме того, Кривенко отметила, что одобряет установку счетчиков потребителям за счет "Нефтегаза".
"Регулятор одобрительно относится к привлечению других источников финансирования установки счетчиков для бытовых потребителей. Это уменьшит конечную нагрузку на стоимость природного газа для бытовых потребителей"- подытожила она.
Как сообщали Українськi Новини, "Нефтегаз" готов обеспечить установку газовых счетчиков бытовым потребителям при разрешении заключать с ними прямые договоры и если расходы на это будут учтены в финансовом плане компании.
Ранее Кабинет Министров рекомендовал "Нефтегазу" за свой счет обеспечить население газовыми счетчиками.
Также Кабмин снизил норму потребления газа населением без счетчиков при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения с 9,8 куб. м до 3,29 куб. м на одного человека в месяц с 9 августа 2018 года.
В декабре 2018 года Верховный Суд постановил, что газораспределительные организации обязаны бесплатно установить газовые счетчики всем потребителям.
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