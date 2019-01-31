11,2% потребителей газа не использует счетчики, - НКРЭКУ

По состоянию на 1 января 2019 года 11,19% потребителей природного газа не использует счетчики.

Об этом говорится в сообщении Председателя Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксаны Кривенко на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Согласно сообщению из 12,4 млн абонентов счетчики отсутствуют у 1,39 млн потребителей.

"По состоянию на 1 января 2019 89% абонентов пользуются коммерческим учетом, а без учета природного газа остаются потребители, которые используют природный газ для приготовления пищи, таких потребителей в целом по стране - 1,3 миллиона абонентов" - говорится в нем.

Также отмечается, что среди общего количества потребителей 29% являются субсидиантами, из 3,56 млн субсидиантов счетчики не установлены у 267 тыс. потребителей.

Кроме того, Кривенко отметила, что одобряет установку счетчиков потребителям за счет "Нефтегаза".

"Регулятор одобрительно относится к привлечению других источников финансирования установки счетчиков для бытовых потребителей. Это уменьшит конечную нагрузку на стоимость природного газа для бытовых потребителей"- подытожила она.

Как сообщали Українськi Новини, "Нефтегаз" готов обеспечить установку газовых счетчиков бытовым потребителям при разрешении заключать с ними прямые договоры и если расходы на это будут учтены в финансовом плане компании.

Ранее Кабинет Министров рекомендовал "Нефтегазу" за свой счет обеспечить население газовыми счетчиками.

Также Кабмин снизил норму потребления газа населением без счетчиков при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения с 9,8 куб. м до 3,29 куб. м на одного человека в месяц с 9 августа 2018 года.

В декабре 2018 года Верховный Суд постановил, что газораспределительные организации обязаны бесплатно установить газовые счетчики всем потребителям.