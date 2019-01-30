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Энергосистема Украины за 2-3 года сможет принять 700-800 МВт запланированных NBT новых мощностей ВЭС - глава «Укрэнерго»
18:16 30.01.2019 |
Украинской энергетической системе понадобится два-три года, чтобы осуществить изменения для приема дополнительных 700-800 МВт ветровых мощностей, о потенциале строительства которых ранее заявила норвежская компания NBT, сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук в Давосе.
"Если спрашивать, готовы ли мы завтра выдать такие технические условия, то, конечно, ответ был бы "нет", поскольку практически невозможно сейчас на юге Украины без существенных трансформаций инфраструктуры и изменения структуры генерирующих мощностей выдавать дополнительные мощности большого объема", - сказал он.
В то же время он отметил, что NBT заявляла о намерениях осуществить такие инвестиции в возобновляемую энергетику в Украине в течение ближайших двух-трех лет, и в этом случае подключение новых ВИЭ не будет проблемой.
"В рамках мероприятий, которые запланированы на ближайшие два-три года, энергосистема сможет принять такие дополнительные объемы. Если этот инвестор пойдет в соответствии ... существующим законопроектом об аукционной модели, будет двигаться нормальными темпами и согласно соответствующей практике, то к моменту, когда он будет свои проекты реализовывать, скорее всего, энергосистема Украины будет готова", - сказал Ковальчук.
Он напомнил, что "Укрэнерго" в рамках проведенной оценки адекватности генерации определила все узкие места.
"Когда я говорю о том, что 700-800 и более МВт новых мощностей требуют изменения энергосистемы, то, в первую очередь, подразумевается не строительство новых линий или подстанций, а изменение в структуре генерации: появление новых балансирующих мощностей, которые могут обеспечить такое количество малопрогнозируемых источников энергии. Это главное", - подчеркнул Ковальчук.
По его словам, норвежские компании - как NBT, так и инвестирующая в СЭС Scatec Solar - являются опытными инвесторами и находятся в контакте с "Укрэнерго", в частности, с ними была запланирована встреча в ходе визита украинского премьера Владимира Гройсмана в понедельник в Осло.
"Для них информация о готовности принять такие мощности открытая и прозрачная, в соответствии с ней они будут принимать свои бизнес-решения", - отметил глава "Укрэнерго".
Ранее сообщалось, норвежские девелоперы проектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) NBT, Scatec Solar и Norsk Solar в понедельник в Осло подписали рамочные соглашения об участии в строительстве СЭС и ВЭС в Украине. По его данным, они предусматривают участие NBT в установке около 750 МВт ВЭС в Запорожской области, Scatec Solar - в около 150 МВт СЭС в Николаевской области и Norsk Solar - в строительстве СЭС на 9,2 МВТ в Киевской области. Потенциальный объем инвестиций в эти проекты составляет около $800 млн.
Также NBT, Total и ЕБРР подписали соглашение по проекту "Сиваш" на заседании второго инвестиционного совета в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
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