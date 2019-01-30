Немецкие аудиторы подтвердили безопасность украинской ГТС

Укртрансгаз успешно прошел надзорный аудит систем управления качеством, экологического управления, управления безопасностью труда и энергетического менеджмента в соответствии с требованиями международных стандартов.

Как сообщает пресс-служба Укртрансгаза, к такому выводу пришли представители международного сертификационного органа TÜV SÜD (Германия) в Украине после проведения аудита на объектах компании в январе 2019 года.

"По результатам аудита значительных несоответствий в функционировании систем управления Укртрансгаза не обнаружили. Аудиторы определили 4 незначительных несоответствия и предоставили 17 рекомендаций по улучшению интегрированной системы управления", - говорится в сообщении.

Таким образом, аудиторы подтвердили, что Укртрансгаз - надежный партнер и осуществляет безопасную и энергосберегающую эксплуатацию газотранспортной системы Украины.

У немецкой компании по оценке TÜV SÜD Management Service Gmbh есть аккредитация DAkkS - национального органа по аккредитации Федеративной Республики Германия, сертификаты которого признаются более чем в 80 странах мира.