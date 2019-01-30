Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) начала выдавать лицензии производителям электроэнергии для работы в новом рынке. Об этом сообщила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко в Facebook.

Под лицензирование подпадают около 340 субъектов, уточнила она, добавив, что новые лицензионные условия ужесточают требования к производителям электричества.

"Производители, деятельность которых будет лицензировано, смогут работать не только на рынке "на сутки на вперед", но и на рынке "двусторонних договоров"", - написала Кривенко.

Ожидается, что процесс выдачи соответствующих лицензий завершится до 1 июля 2019 года.

Напомним, запуск новой модели оптового рынка электроэнергии запланирован на июль 2019 года, согласно закону "О рынке электроэнергии", принятом в 2017 году.

Закон предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок "двухсторонних договоров", рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. При реализации закона предусматривается двухлетний переходный период

Документ внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

Ранее в рамках реформы энергорынка филиал ГП Энергорынок - Оператор рынка - начал тестовые операции по купле-продаже электроэнергии на рынке "на сутки вперед" и "внутрисуточном рынке".