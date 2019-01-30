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В Украине планируют создать энергетические биржевые хабы
08:24 30.01.2019 |
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Национальная комиссия по регулированию рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) подписали Меморандум о сотрудничестве в создании механизмов биржевой торговли на энергетическом и финансовом рынках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НКЦПФР.
Как отметили в пресс-службе, документ закладывает основу для более тесной координации, разработки совместной позиции, взаимных консультаций и информационного сотрудничества.
В частности, комиссии декларируют общность целей в приведении украинского регуляторного поля в соответствие с лучшим европейским стандартам, в соответствии с Соглашением об ассоциации между ЕС и Украиной и Договора об учреждении Энергетического сообщества ЕС.
Главы НКЦБФР Тимур Хромаев отметил, что для создания прозрачного ценообразования на энергетическом и финансовом рынках нужно ввести требования к товарным и финансовым биржам, клиринговым учреждениям, торговцам и другим рыночным участникам. Это стимулирует организованную и высоколиквидную торговлю товарами и финансовыми инструментами.
"Мы должны создать полноценные энергетические биржевые хабы. Только тогда мы получим честные цены на природный газ, электроэнергию, на производные финансовые инструменты на эти товары. Так это работает в Европе, так это должно работать и в Украине", - добавил он.
Напомним, с 1 января 2019 года начала действовать новая модель розничного рынка электрической энергии.
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