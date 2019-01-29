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"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Первая нитка Nord Stream 2 будет готова в ноябре, вторая - в декабре
14:04 29.01.2019 |
Первая нитка газопровода Nord Stream 2 будет готова в ноябре, вторая - в декабре 2019 года, сообщил финансовый директор проектной компании Nord Stream 2 AG Пол Коркоран на Европейской газовой конференции в Вене.
"Мы ожидаем, что первая нитка "Северного потока 2" будет готова в ноябре, вторая - в декабре", - сказал он.
Он также выразил надежду, что в течение 2019 года решится вопрос с получением последнего разрешения на строительство магистрали - от Дании: "Надеюсь, что к концу года мы получим разрешение от Дании".
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