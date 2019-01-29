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Население Украины в 2018 году сократило потребление газа на 5,4%. Промышленность увеличила на 2,2%
09:04 29.01.2019 |
Население Украины в 2018 году сократило потребление природного газа по сравнению с 2017 годом на 5,4% - до 10,6 миллиарда кубометров, а промышленность увеличила на 2,2% - до 9,3 миллиарда кубометров.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".
Согласно сообщению, теплокоммунэнерго при производстве тепловой энергии для нужд населения в 2018 году увеличило потребление газа на 4,3% - до 4,8 миллиарда кубометров, а также на 10%, до 1,1 миллиарда кубометров, при производстве тепловой энергии для бюджетных учреждений и промышленности.
Технологические затраты на добычу, транспортировку и распределение газа в 2018 году увеличились на 6,8% - до 4,7 миллиарда кубометров. "Увеличение использования газа по этому направлению объясняется значительным объемом работ по интенсификации добычи газа, которые проводились "Укргазвыдобування" в 2018 году", - пояснили в пресс-службе "Нафтогаза".
Несанкционированный отбор, неоформленные объемы, разбаланс в прошлом году составили 1,3 миллиарда кубометров, что на 18,2% больше, чем в 2017 году.
Всего в 2018 году Украина потребила 32,3 миллиарда кубометров газа, что на 1,3% больше показателя 2017 года.
Как сообщал УНИАН, по данным "Нафтогаза", Украина в 2017 году потребила 31,9 миллиарда кубометров газа, что на 4% меньше показателя 2016 года.
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