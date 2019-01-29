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Добыча газа в Украине в 2018 году выросла на 2,4%
08:50 29.01.2019 |
Добыча газа в Украине в 2018 году выросла на 2,4%.
Об этом следует из данных на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности страны.
За 2018 год на Украине был добыт 21 млрд кубометров газа. Это на 0,5 миллиарда больше, чем годом ранее.
Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Добыча газа на Украине в 2017 году увеличилась на 2%, до 20,5 млрд кубометров, сообщал ранее «Нафтогаз».
Согласно обновленной энергетической стратегии Украины, запланировано увеличение добычи газа до 35 млрд кубометров до 2035 года.
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