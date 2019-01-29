Финансовые новости
- |
- 29.01.19
- |
- 10:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Коболев заявил о решении отдавать свою зарплату на благотворительность до конца текущего года
08:26 29.01.2019 |
Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о своем решении перечислять всю свою зарплату и другие доходы в три благотворительных фонда до конца текущего календарного года.
"Моя зарплата, к сожалению, стала темой политической, ее футболят все, кому не лень. Выборы, интересна тема, не много людей в Украине зарабатывают большую зарплату; это очень популярная история, ее используют с политической целью. И это давление, которое идет и на правительство, привело к тому, что оно попыталось вмешаться не в свои полномочия, ведь согласно закону об акционерных обществах, определение моей зарплаты, условия моего контракта - это исключительные полномочия наблюдательного совета (НАК "Нафтогаз Украины" - ИФ). Чтобы убрать эти вопросы с политической арены, я принял решение с февраля этого года до конца этого календарного года, то есть до окончания политического процесса, что я буду перечислять все свои доходы на благотворительные нужды", - сказал А.Коболев в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.
Он сообщил, что речь идет о его доходах в виде зарплаты, премий, доплаты - все, что он получает в НАК "Нафтогаз Украины" будет 100% перечислено в три благотворительные организации: "Народный тыл" в поддержку семьям погибших воинов, "Повернысь живым" в поддержку армии и "Таблеточки" в помощь детям с онкологическими заболеваниями. А.Коболев также обязался отчитываться об этом каждый месяц.
"Я очень надеюсь, что мое решение позволит снять заполитизированность и напряжение вокруг этого вопроса, потому что речь идет не о моей зарплате, а речь идет фактически об отмене всей корпоративной реформы. Вся страна и парламент решили передать полномочия устанавливать все условия оплаты и другие условия руководителей госкомпаний на наблюдательные советы. Без исключения. И эту реформу нужно удерживать. Ее отмена будет катастрофической, негативной для бюджета, для страны и для успеха таких вещей, как Стокгольмский арбитраж", - отметил глава НАК "Нафтогаз".
Он выразил надежду, что после такого решения, политическое давление, которое вынуждает премьер-министра реагировать на критику высоких зарплат в НАК, исчезнет.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Укусить Москву. Какой гешефт получит Израиль от военного сотрудничества с Украиной
|От завтрашних приобретений госооблигаций нерезидентами будет зависеть ситуация на валютном рынке
|Программа Зе. Как Зеленский слепил бестселлер из всенародного идиотизма
|Евгений Магда: О турне Порошенко с томосом, большой ошибке Тимошенко и игре Авакова
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Свободный экспорт и приватизация: Какие реформы ждут «Укроборонпром»
|Население Украины в 2018 году сократило потребление газа на 5,4%. Промышленность увеличила на 2,2%
|«Нафтогаз» за год сократил импорт газа почти на 20%
|Добыча газа в Украине в 2018 году выросла на 2,4%
|Цена золота слабо колеблется в ожидании заявлений ФРС
|Укусить Москву. Какой гешефт получит Израиль от военного сотрудничества с Украиной
|Коболев заявил о решении отдавать свою зарплату на благотворительность до конца текущего года
Это интересно
|В Chrome появится встроенная защита от атак drive-by
|Из меню Пуск операционной системы Windows 10 исчезнут живые плитки
|Бывший президент Infiniti Роланд Крюгер перешел в компанию Dyson
|Илон Маск объяснил, почему Starship делается из нержавейки
|«Настоящий Железный человек» продемонстрировал реактивный костюм Daedalus Mark 1, оснащённый силовой установкой в 1000 л.с.
|Только электромобили к 2025 году: Норвегия все ближе к воплощению плана
|Китай заблокировал доступ к поисковику Bing от Microsoft