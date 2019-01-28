Установленная мощность мировой солнечной энергетики достигла 500 ГВт. Два года назад было 300 ГВт

По оценке немецкого Союза солнечной промышленности (BSW-Solar), установленная мощность фотоэлектрических солнечных электростанций на Земле достигла 500 ГВт. Для примера, установленная мощность атомных электростанций по всему миру - 392 ГВт.

Ранее организация PV Market Alliance подсчитала, что установленная мощность солнечной энергетики в мире достигла «почти» 500 ГВт.

BSW-Solar считает, что в прошедшем году в мире было введено в строй примерно 100 ГВт объектов солнечной генерации.

Рост установленных мощностей СЭС по годам

«Стартовав как космическая технология, фотовольтаика стала чрезвычайно дешевой за несколько десятилетий и уже является самой дешевой формой производства электроэнергии во многих регионах и сегментах рынка», - отметил глава Союза.

В Германии сегодня установлено примерно 46 ГВт солнечных электростанций. Являвшаяся долгое время абсолютным лидером отрасли, ФРГ сегодня занимает лишь четвертое место в мире. В первую тройку входят Китай (174 ГВт), США (62 ГВт) и Япония (60 ГВт).

Напомним, что всего два года назад отраслью была достигнута отметка в 300 ГВт.

Все эксперты сходятся на том, что в ближайшие несколько лет отрасль будет расти темпами 100+ ГВт ежегодно, быстрее, чем любая другая технология генерации.