Украинские газовые трейдеры готовятся к тестированию экспорта газа в Европу

Украинские газовые трейдеры после утверждения Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), временных тарифов АО "Укртрансгаз" по транспортировке природного газа для точек входа и выхода, начали готовиться к тестированию экспорта газа в Центральную Европу.

Согласно сообщению международного аналитического агентства ICIS, ссылающегося на свой источник, несколько украинских компаний, названия которых в сообщении не уточняются, планируют на экспорте в Венгрию и Словакию изучить готовность украинского газотранспортного оператора "Укртрансгаз" и таможенных режимов к новым видам операций.

По данным ICIS, в настоящее время УТГ ведет также переговоры с оператором ГТС Польши Gaz-System относительно получения разрешения на транзит газа через пункт пропуска "Германовичи". Кроме того, украинские газовые компании могли бы экспортировать газ и в Румынию, в случае строительства нового интерконнектора.

В связи со сниженными тарифами на транспортировку газа УТГ также изучает пути обеспечения сервиса для европейских компаний по закачке и хранению газа в украинских подземных хранилищах.

Успех таких планов позволит Украине как транзитеру российского газа диверсифицировать риски, а также развить экспортный потенциал.

Как сообщалось, в декабре 2018 года Национальная комиссия осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в два раза снизила тариф АО "Укртрансгаз" (УТГ) для точек входа и выхода ГТС страны с 1 января 2019 года. Так, тарифы на услуги по транспортировке газа для всех трансграничных точек входа в ГТС Украины снижены в два раза - с $12,47 до $6,28 за 1 тыс. куб. м в сутки (без НДС).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.