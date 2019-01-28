Финансовые новости
- |
- 28.01.19
- |
- 17:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Катар планирует удвоить флотилию танкеров для перевозки сжиженного природного газа
14:55 28.01.2019 |
Катар планирует закупить 60 танкеров СПГ у Южной Кореи, сообщила арабская служба CNBC со ссылкой на заявление канцелярии южнокорейского президента.
По данным этого государственного органа, министр по делам энергетики Катара Саад Шрида аль-Кааби обсудил в Сеуле с высокопоставленными корейскими представителями широкий спектр вопросов сотрудничества, в том числе планы закупки 60 газовозов корейского производства. Финансовые детали возможной сделки не сообщаются.
Катар обладает самым многочисленным флотом газовозов в количестве 64 штук, которые были изготовлены на верфях трех корейских компаний, главным образом на судостроительных предприятиях Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering/
Как сообщалось, в прошлом году Катар заявил о намерении увеличить к концу 2024 года производство СПГ на 42% - до 110 млн тонн в год.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Публично высказываясь в пользу Порошенко, Кернес непублично сделал ставку на победу Юлии Тимошенко
|Максим Нефьодов: Большая приватизация — это большая проблема
|Зимняя война. Как «гибриды» на Донбассе готовятся к выборам президента Украины
|Запас прочности иссяк. Почему недовольство жителей ОРДЛО уже не перебивается пропагандой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Установленная мощность мировой солнечной энергетики достигла 500 ГВт. Два года назад было 300 ГВт
|Украинские газовые трейдеры готовятся к тестированию экспорта газа в Европу
|Цены на АЗС в Киеве 28 января еще немного снизились
|Катар планирует удвоить флотилию танкеров для перевозки сжиженного природного газа
|Украина подписала с Норвегией предварительные контракты на 1,5 млрд долларов
|Промышленность увеличила потребление ДТ на 10% — Госстат
Это интересно
|Бывший президент Infiniti Роланд Крюгер перешел в компанию Dyson
|Илон Маск объяснил, почему Starship делается из нержавейки
|«Настоящий Железный человек» продемонстрировал реактивный костюм Daedalus Mark 1, оснащённый силовой установкой в 1000 л.с.
|Только электромобили к 2025 году: Норвегия все ближе к воплощению плана
|Китай заблокировал доступ к поисковику Bing от Microsoft
|Vivo показала свой «цельнолитой» смартфон без разъемов и кнопок
|Sony перенесет свою европейскую штаб-квартиру из Великобритании в Нидерланды