В Германии принята программа отказа от угля к концу 2038 года

Комиссия правительства ФРГ по вопросам угледобычи приняла решение о выделении 40 млрд евро федеральным землям, стремящимся отказаться от использования угля как источника электроэнергии. Данные регионы должны будут на протяжении 20 лет ежегодно получать субсидии в размере 1,3 млрд евро, цитирует информагентство Reuters отчет комиссии в субботу, 26 января.

Дополнительные 700 млн евро будут переведены из Берлина в бюджеты федеральных земель в течение последующих 20 лет. Окончательно отказаться от использования каменного угля в Германии планируют к концу 2038 года.

Добыча угля в Германии

Эпоха добычи каменного угля началась в Германии более 900 лет назад. В 19-м веке уголь и сталь Рурской области обеспечили промышленную и военную мощь Германской империи. После Второй мировой войны угледобыча способствовала скорому возрождению западной части страны.

В 2017 году из всех видов топлива, используемого для производства электроэнергии в ФРГ, более 40 процентов приходилось на уголь. Это основная причина, по которой в Германии в последнее время увеличился объем выбросов в атмосферу парниковых газов.

Последняя шахта для добычи каменного угля в ФРГ

Последняя шахта для добычи каменного угля на территории Германии закрылась в Рурском бассейне в декабре 2018 года. Однако это не означает, что одновременно в ФРГ прекратилось использование каменного угля в качестве источника энергии. Германия импортирует уголь из других стран, в частности из России.