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Дионисий Галикарнасский
Украина снизила запасы газа в ПХГ на 32,8% до 11,6 млрд куб. м с начала сезона отбора газа
09:35 28.01.2019 |
Украина снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на 26 января на 32,8%, или на 5 636 млн куб. м до 11 556,43 млн куб. м газа с начала стартовавшего 7 ноября сезона отбора газа.
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українські Новини.
При этом запасы газа меньше на 10,6%, или на 1,365 млрд куб. м в сравнении с аналогичной датой 2018 года (12 921,53 млн куб. м).
Среднесуточный отбор газа 1-26 января составил 89,15 млн куб. м/сутки.
С начала января Украина импортировала 192,802 млн куб. м газа: 86,591 млн куб. м - через Словакию, 72,371 млн куб. м - через Венгрию, 33,84 млн куб. м - через Польшу.
Собственная добыча с начала января составила 1 521,69 млн куб. м, транзит - 6 482,346 млн куб. м.
Как сообщали Українські Новини, в 2019 год Украина вошла с запасами природного газа в ПХГ в объеме 13 885,07 млн куб. м, что на 5,5%, или на 807,94 млн куб. м меньше прошлогодних запасов (14 693,01 млн куб. м).
7 ноября Украина прекратила закачку и начала отбор природного газа из подземных хранилищ.
По состоянию на 7 ноября запасы газа в ПХГ составили 17,193 млрд куб. м, таким образом, с начала стартовавшего 9 апреля сезона закачки запасы газа в ПХГ увеличились в 2,3 раза, или на 9,758 млрд куб. м.
Украина закончила прошлый сезон отбора 8 апреля 2018 года с запасами 7 435,16 млн куб. м газа.
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