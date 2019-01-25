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Украина в 2018г увеличила добычу нефти на 5,3%, газоконденсата - на 1,2%
14:15 25.01.2019 |
Добыча нефти в Украине в 2018 году увеличилась на 5,3% (на 75,5 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом - до 1 млн 511,2 тыс. тонн.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности, добыча газового конденсата за этот период возросла на 1,2% (на 7,3 тыс. тонн) - до 639 тыс. тонн.
Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" за прошлый год нарастили добычу нефти на 4,9% (на 68,9 тыс. тонн) - до 1 млн 472,6 тыс. тонн, но снизили газоконденсата - на 5% (на 22,2 тыс. тонн), до 422 тыс. тонн.
В том числе "Укрнафта" увеличила добычу нефти на 5,7% (на 75,7 тыс. тонн) - до 1,399 млн тонн, но снизила газоконденсата - на 11,6% (на 6,4 тыс. тонн), до 48,9 тыс. тонн, "Укргазвыдобування" сократило добычу нефти на 8,5% (на 6,8 тыс. тонн) - до 73,6 тыс. тонн, газоконденсата - на 4% (на 15,7 тыс. тонн), до 373,2 тыс. тонн.
Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в 2018-м увеличили добычу нефти на 20,6% (на 6,6 тыс. тонн) - до 38,6 тыс. тонн, газоконденсата - на 15,7% (на 29,4 тыс. тонн) - до 217 тыс. тонн.
Крупнейшими частными добытчиками нефти с газоконденсатом в Украине за прошлый год стали, в частности, "Нафтогазвыдобування" - 51 тыс. тонн (-5,9%), "Эско-Пивнич" - 48,4 тыс. тонн (+58,5%), "Укрнафтобуриння" - 42,5 тыс. тонн (+75,3%), "Природные ресурсы" - 39,4 тыс. тонн (-15%), "Полтавская газонефтяная компания" - 33,6 тыс. тонн (+3,9%), "Регал Петролеум" - 19,1 тыс. тонн (+49,3%), "Системойлинжиниринг" - 8,6 тыс. тонн (+95%), "Укргазвыдобуток" - 4,4 тыс. тонн (+17,2%), "Восточный геологический союз" - 3,8 тыс. тонн (-18,4%), "Пром-энерго продукт" - 2,3 тыс. тонн (+27,4%), "Первая украинская газонефтяная компания" - 1,2 тыс. тонн (+22,3%), "Нафтогазопромысловая геология" - 0,9 тыс. тонн (+2,7 раза).
В то же время стоит учесть, что данные ЧАО "Укрнафтобуриння" не обновляются в министерской статистике с августа. Если, по данным Минэнергоугля, добыча компании за год составила 42,5 тыс. тонн нефти и конденсата, то на сайте ЧАО указана добыча в объеме 72 тыс. тонн.
Как сообщалось, Украина в 2017 году сократила добычу нефти с газоконденсатом на 4,2% (на 91,4%) по сравнению с 2016 годом - до 2,098 млн тонн. В частности "Укрнафта" добыла 1 млн 378,6 тыс. тонн (-9,2%), "Укргазвыдобування" - 468,4 тыс. тонн (-2,9%), "Нафтогазвыдобування" - 54,2 тыс. тонн (-2,3%), "Природные ресурсы" - 46,3 тыс. тонн (+13,2%), "Укрнафтобуриння" - 41 тыс. тонн (+62,5%),"Эско-Пивнич" - 37,1 тыс. тонн (+68,1%), ПГНК - 29,4 тыс. тонн (-22,1%).
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