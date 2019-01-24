Энергосообщество ожидает принятия Украиной закона о «зеленых» аукционах в феврале-марте

Энергетическое сообщество рассчитывает, что законопроект №8449-д о внедрении с 2020 года "зеленых" аукционов будет принят в феврале-марте.

Об этом заявил директор секретариата Энергетического сообщества Януш Копач (Janez Kopač) в среду на дискуссионной панели "Украинского Дома в Давосе" в рамках Всемирного экономического Форума в Давосе (Швейцария).

"Мы помогали разрабатывать законопроект о "зеленых" аукционах и надеемся, что второе чтение будет в феврале-марте, и его принятие станет новой эрой для инвестиционной среды в сфере ВИЭ", - сказал он.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников" был принят в первом чтении в конце декабря 2019 года. Он предполагает запуск обязательных аукционов для проектов по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) с 1 января 2020 года. Конечный срок подписания предварительных договоров (PrePPA) для завершения начатых проектов в сфере ВИЭ на условиях "зеленого" тарифа (независимо от размера проекта) - 31 декабря 2019 года.

Участие в аукционах обязательно для субъектов хозяйствования, претендующих на государственную поддержку, для следующих проектов: в 2020 году - для ветровых электростанций (ВЭС) мощностью более 20 МВт, для всех остальных видов технологий - мощностью более 10 МВт; в 2021-2022 гг. - для ВЭС мощностью более 20 МВт, для других видов ВИЭ мощностью более 5 МВт. При этом, начиная с 1 января 2023 года, в аукционах должны брать участие субъекты хоздеятельности с проектами по ВЭС мощностью более 3 МВт, с проектами по другим ВИЭ мощностью более 1 МВт.

Проект закона предусматривал снижение в 2020 году "зеленого" тарифа для солнечных электростанций на 25% с последующим уменьшением на 2,5% каждый год. Положение о снижении тарифа для ВЭС в доработанном законопроекте остается в редакции действующего закона: снижение в 2020 году на 10% с дальнейшим снижением на 1,5% каждого года в течение следующих трех лет.