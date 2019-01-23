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Настоящий бум сланцевой добычи в США еще впереди — глава МЭА
12:49 23.01.2019 |
Сланцевая революция в США приведет к далеко идущим последствиям в мировой энергетике и экономике, рост добычи сланцевой нефти недооценен. Такое мнение в ходе Всемирного экономического форума в Давосе выразил Фатих Бирол, исполнительный директор Международного энергетического агентства.
«Если кто-то думает, что мы полностью осознали влияние сланцевой революции, он совершает большую ошибку. Все еще впереди, мы еще увидим, какое влияние окажет сланцевая революция на добычу нефти и газа в США. Это приведет к далеко идущим последствиям в энергетике, экономике и не только», - отметил Бирол.
По его словам, на прошлом форуме в Давосе представили неправильную оценку роста производства сланцевого газа в США. Вместо прогнозируемых 1,5 млн барр./сут. добыча в США выросла на 2,1 млн б/с.
«Но в этом, 2019 году, давайте еще раз обратим особое внимание на американский сланец, потому что некоторые наблюдатели в прошлом году, по-моему, сделали неверные предположения, недооценили рост [добычи сланцевой нефти] в США», - сказал он.
Как сообщал enkorr, на фоне роста добычи нефти в США и реализации сделки ОПЕК+ доля ОПЕК на мировом рынке нефти в начале этого года упала до 30,6% с 32,6% в январе 2018 г. По сравнению с уровнями 1970-х гг. ОПЕК потеряла почти половину рынка: в момент создания организации на нее приходилось 53% мировой нефтедобычи.
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