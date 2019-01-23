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Витренко о переговорах в Брюсселе: «Газпром» продолжил шантаж
17:23 22.01.2019 |
"Газпром" готов продолжить текущий контракт с "Нафтогазом", но не включая туда гарантии по объемам транзита, то есть после построения "Северного Потока-2" Газпром сможет снизить транзит через Украину до нуля.
Об этом написал в Facebook исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко по итогам газовых переговоров в Брюсселе 21 января.
"Газпром продолжил фактически шантаж: настоящие переговоры по транзиту могут быть только после "восстановления баланса в отношениях между Нафтогазом и Газпромом". По мнению Газпрома это может произойти либо в случае отмены решений Стокгольмского арбитража в апелляционном суде, или в случае "мирового соглашения" между Нафтогазом и Газпромом", - сообщил Витренко.
"Первый раз официально звучал тезис "о нулевом варианте", но я бы НЕ трактовал эти слова просто как отказ Нафтогаза от 2,7 млрд, которые Газпром еще доплатить по решению арбитража, поскольку решение арбитража выходят за рамки этих 2,7 млрд долл", - отметил он.
По словам Витренко, была впервые зафиксирована общая позиция Европейской комиссии и Украины о том, что упомянутый выше вопрос "восстановления баланса в отношениях между Нафтогазом и Газпромом" уже решен в предусмотренный контрактом способ - в международном арбитраже, и теперь дело только за выполнением этого решения.
"В чем проблема с продолжением текущего контракта? Кроме его несоответствия европейским правилам, в интерпретации Газпрома этот контракт не содержит НИКАКИХ гарантий по объемам транзита, то есть после построения Северного Потока-2 Газпром сможет снизить транзит через Украину до нуля даже если контракт будет продлен на последующие годы", - объяснил исполнительный директор "Нафтогаза", почему предложение "Газпрома" о продлении действующих контрактов неприемлемо.
Напомним, Еврокомиссия выдвинула предложение НАК "Нафтогаз Украины" и российскому "Газпрому" об условиях транзита газа после 2019 года. Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что предложение - "это определенная точка отсчета", но детали не раскрыл.
Между тем, "Газпром" построил уже более 20% газопровода "Северный поток - 2".
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