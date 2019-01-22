Украина подтвердила завершение анбандлинга до 1 января 2020г - Шефчович

Украина подтвердила готовность завершить анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины" до 1 января 2020 года, сообщил вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Брюсселе.

"Встретился в двухстороннем порядке с украинским министром Павлом Климкиным перед трехсторонней встречей по газу. Приветствую подтвержденное обязательство по анбандлингу до 1 января 2020 года", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

М.Шефчович также добавил, что обсудил в Брюсселе с российской делегацией синхронизацию энергосистем стран Балтии с континентальной Европой.

"Европейская комиссия по-прежнему полностью привержена достижению этой цели до 2025 года без каких-либо рисков для Балтии, России или Беларуси", - написал он.

Как сообщалось, у представителей правительства Украины и руководства "Нафтогаза" были разные взгляды на процесс анбандлинга, что затягивало его практическую реализацию. Глава правления НАК Андрей Коболев заявлял, что разработанный компанией план анбандлинга позволит завершить процесс до 1 января 2020 года, и настаивал на скорейшем привлечении международного партнера к управлению ГТС.