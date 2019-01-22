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Украина подтвердила завершение анбандлинга до 1 января 2020г - Шефчович
18:24 21.01.2019 |
Украина подтвердила готовность завершить анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины" до 1 января 2020 года, сообщил вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Брюсселе.
"Встретился в двухстороннем порядке с украинским министром Павлом Климкиным перед трехсторонней встречей по газу. Приветствую подтвержденное обязательство по анбандлингу до 1 января 2020 года", - написал он в своем микроблоге в Twitter.
М.Шефчович также добавил, что обсудил в Брюсселе с российской делегацией синхронизацию энергосистем стран Балтии с континентальной Европой.
"Европейская комиссия по-прежнему полностью привержена достижению этой цели до 2025 года без каких-либо рисков для Балтии, России или Беларуси", - написал он.
Как сообщалось, у представителей правительства Украины и руководства "Нафтогаза" были разные взгляды на процесс анбандлинга, что затягивало его практическую реализацию. Глава правления НАК Андрей Коболев заявлял, что разработанный компанией план анбандлинга позволит завершить процесс до 1 января 2020 года, и настаивал на скорейшем привлечении международного партнера к управлению ГТС.
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