Украина за 11 мес. закупила ядерное топливо на $490 млн - Госстат

Украина в январе-ноябре 2018 года приобрела ядерное топливо (ЯТ) на общую сумму $490,32 млн.

По данным Государственной службы статистики (Госстат), за указанный период для украинских атомных электростанций (АЭС) было закуплено топливо российского производства на $341 млн 789,7 тыс., шведского производства - на $148 млн 530,2 тыс.

Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива за 11 месяцев 2018 года у "ТВЭЛ" (РФ) в денежном эквиваленте составила 69,7%, у Westinghouse (Швеция) - 30,3%.

Как сообщалось, Украина в 2017 году закупила ЯТ на $533,422 млн (у РФ - на $368,964 млн, Швеции - на $164,458 млн), в 2016 году - на $548,81 млн (у РФ - на $386,782 млн, Швеции - на $162,028 млн), в 2015 году - на $643,57 млн (у РФ - на $610,883 млн, Швеции - на $32,688 млн), в 2014 году - на $628,176 млн (у РФ - на $588,831 млн, Швеции - на $39,345 млн), в 2013 году - на $600,596 млн (все - РФ), в 2012 году - на $600,334 млн (у РФ - на $555,355 млн, Швеции - на $44,979 млн).

Оператором всех четырех действующих АЭС Украины является госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", которое приобретает ядерное топливо по контрактам с компаниями "ТВЭЛ" и Westinghouse Electric Sweden.

"Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.