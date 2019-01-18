В 2018 Украина увеличила экспорт электроэнергии на 19,3% до 6,2 млрд кВт-час

В 2018 году Украина увеличила экспорт электроэнергии на 19,3%, или на 999,4 млн кВт-час, до 6 165,7 млн кВт-час по сравнению с 2017 годом.

Об этом говорится в информации национальной энергетической компании "Укрэнерго", передают Українські Новини.

58,3% (3 594,4 млн кВт-час) от всего объема экспорта электроэнергии в 2018 году составил экспорт в Венгрию, 22,9% (1 410,1 млн кВт-час) - в Польшу, 15,5% (955,8 млн кВт-час) - в Молдову, 2,7% (167,7 млн кВт-час) - в Словакию, 0,6% (37,7 млн кВт-час) - в Румынию.

В декабре Украина увеличила экспорт электроэнергии на 14,8%, или на 68,117 млн кВт-час, до 526,86 млн кВт-час по сравнению с декабрем 2017 года.

В 2018 году Украина увеличила доход от экспорта электроэнергии на 40,9%, или на 96,401 млн долларов, по сравнению с 2017 годом до 331,942 млн долларов.

в 2017 Украина увеличила экспорт электроэнергии на 28,7% до 5 166,3 млрд кВт-час и увеличила доход от экспорта электроэнергии на 55%, или на 83,478 млн долларов, до 235,541 млн долларов по сравнению с 2016 годом.