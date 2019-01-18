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«Нафтогаз» назвал завышенные платежки для киевлян предвыборной провокацией бывших регионалов
08:34 18.01.2019 |
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины», которая неоднократно заявляла о неправомерности сверхначислений облгазов, принадлежащих украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, призвала киевлян высылать фото платежек с существенно завышенным тарифом и назвала этот процесс предвыборной провокацией.
Сообщение об этом размещено на странице НАК «Нафтогаз» в Facebook.
«Киевляне, а кто из вас получил вчера платежки за газ от «Киивгазенерджи» с существенно увеличенным тарифом? Будем благодарны за скриншоты счетов», - написала нацкомпания.
При этом было отмечено, что в очередной раз частные посредники, подконтрольные бывшим регионалам, создают провокации перед выборами, ссылаясь на досадную опечатку.
Как сообщал УНИАН, 4 января Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), официально обратилась в Государственную регуляторную службу для получения разрешения на внеплановые проверки 20 облгазов, в связи со сверхначислениями для потребителей в платежках за газ.
В ноябре 2018 года жители Украины получили платежки за газ, суммы в которых отличались от стоимости фактически потребленного ресурса, а также, во многих случаях, в платежках были учтены задолженности за предыдущие периоды, о которых потребители ничего не знали. В конце ноября НКРЭКУ запретила облгазам проводить доначисления в платежках за природный газ.
Кабинет министров создал рабочую группу для проверки компаний, поставляющих газ для населения (облгазы, газсбыты), большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, из-за сверхначислений для потребителей в платежках за газ.
Кроме того, глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев неоднократно заявлял, что компании, поставляющие газ для населения (облгазы, газсбыты), задолжали "Нафтогазу Украины" 2 млрд долл. за природный газ.
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