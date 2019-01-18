Высший суд швейцарского кантона Цуг отменил арест активов «Газпрома» в связи с их отсутствием в Швейцарии, - «Нафтогаз»

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" заявляет, что Высший суд швейцарского кантона Цуг отменил арест активов компании "Газпрома" (Россия) в связи с их отсутствием в Швейцарии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза" со ссылкой на исполнительного директора группы "Нафтогаз" Юрия Витренко, передают Українськi Новини.

"Насколько нам известно, зарегистрированные в Швейцарии компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG заверили судебных исполнителей, что они не могут выполнить решение суда о заморозке (аресте) акций, принадлежащих "Газпрому", поскольку акции выпущены в документальной форме, и у них таких акций нет. То есть, этих активов "Газпрома", по данным этих компаний, в Швейцарии нет, по крайней мере их пока не удалось пока найти их там. Поэтому свое решение о заморозке активов "Газпрома", поскольку они не нашлись в Швейцарии, суд в Швейцарии отменил", - сказал он.

Витренко отметил, что в относительно случайно были найдены часть этих акций в Великобритании, и дочерняя компания "Газпрома" вынуждена была обязаться перед судом в Лондоне ничего с этими акциями не делать до дальнейшего решения суда.

"После этих происшествий с акциями Северных Потоков, выпущенных в документальной форме, которые не понятно где находятся и кому принадлежат, можно поверить в теории, что их раздали "друзьям Путина", в частности в Европе, и поэтому отдельные политики в Европе так отчаянно защищают Северный Поток 2. Теперь о хорошем. Своим решением швейцарский суд подтвердил действительность решения арбитража и возможность принудительного исполнения этого решения в Швейцарии, нужно только найти активы для взыскания. Поэтому мы продолжаем искать активы "Газпрома" в этой стране",- резюмировал он.

Ранее "Газпром" сообщил, что 16 января Высший суд швейцарского кантона Цуг принял решение полностью отменить свое постановление, вынесенное 29 мая 2018 года, о наложении в Швейцарии обеспесчительных мер на акции "Газпрома" в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG и на права требований "Газпрома" к этим компаниям.

Как сообщали Українськi Новини, в июле 2018 года Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые принадлежат "Газпрому".

В июне НАК "Нафтогаз Украины" направила компании "Газпром" решение об аресте ее активов в Англии и Уэльсе.

6 июля "Нафтогаз" подал иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с "Газпромом" и предварительно оценивает свои денежные требования в 11,58 млрд долларов, не считая процентов.

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации 4,63 млрд долларов за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

По результатам двух арбитражных производств в Стокгольмском арбитраже "Газпром" должен заплатить 2,56 млрд долларов в пользу НАКа.