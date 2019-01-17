13 стран ЕС поддержали предложение Румынии по «Северному потоку-2» – СМИ

Румыния, начав 1 января шестимесячное председательство в Совете ЕС, решила ускорить работу в направлении изменения законодательства, которая осложнила строительство российского газопровода "Северный поток-2". Предложение Бухареста, по неофициальной информации, поддержали 13 стран ЕС.

Об этом пишет Polskie Radio со ссылкой на дипломатические источники.

15 января поправки к газовой директиве обсуждали в Брюсселе эксперты 28 стран. До сих пор такие действия блокировали две страны, председательствовавшие в Совете Европейского Союза - Австрия и Болгария, говорится в материале.

Варшава поддержала румынское предложение, которое заключается во введении обязательства согласовывать создание новых газопроводов, соединяющих страны Евросоюза, с другими государствами-членами. Все газовые маршруты, также импортные и их морские части на территории Евросоюза, должны подчиняться строгим правилам ЕС. Также предлагается норма: если страна-участница ЕС хочет заключить контракт со страной, которая не относится к ЕС, сначала свое согласие на это должна дать Европейская комиссия.

Брюссель проверит, соответствует ли трубопровод законодательству ЕС, нет ли риска негативного влияния на внутренний газовый рынок и не скажется ли это негативно на безопасности поставок или конкуренции.

"13 стран поддержали текст, признали, что это правильное направление, и высказались за ускорение работы", - сказал один из дипломатов ЕС.

"С другой стороны, есть противники любых изменений в нормативных актах. Это Германия, Австрия, Нидерланды, Бельгия и Болгария, которые были официально поддержаны Венгрией, Чехией и Словенией", - говорится в сообщении.