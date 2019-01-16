В Украине отменили ночной тариф на электроэнергию для юридических лиц

С первого января 2019 года Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг отменила ночной тариф на поставку электроэнергии для юридических лиц. Об сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Таким образом, тарифы, дифференцированные по времени, теряют силу для небытовых потребителей электроэнергии.

Отмечается, что соответствующее постановление НКРЭКУ "О тарифах, дифференцированных по периодам времени" для юридических лиц поможет обеспечить снижение перекрестного субсидирования между разными категориями потребителей. В целом, оно уменьшится на 3,5 млрд гривен.

В комиссии подчеркнули, что отмена ночного тарифа распространяется только на юридические лица. В связи с этим, дифференцированные тарифы на электроэнергию для населения остались действующими.

Ранее сообщалось, что НКРЭКУ больше не считает расход электроэнергии на общедомовые нужды «бытовым».

НКРЭКУ считает, что: «Электрическая энергия, которая расходуется в многоквартирных домах и общежитиях на технические цели (работу лифтов, насосов и замочно-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома по праву совместного владения) и освещение дворов, лестничных пролетов и номерных знаков» - не являются бытовыми потребностями людей.