«Газпром» сорвал технические трехсторонние консультации по газу - Зеркаль

Украинская сторона заявляет о срыве технических трехсторонних консультаций России, Украины и Еврокомиссии по вине российского "Газпрома", однако продолжает готовиться к консультации на 21 января.

"Газпром сорвал технические трехсторонние консультации по газу, пытаясь своей бесконтрольностью запугать Европу и навязать свои понятия вместо цивилизованных правил... Работаем дальше и готовимся не только к трехсторонним консультациям на политическом уровне, но и ко всем возможным сценариям развития событий", - написала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль на своей странице в Фейсбуке во вторник.

По ее словам, украинская сторона провела переговоры с Европейской комиссией по вопросам реформы рынка газа, выполнения Соглашения об ассоциации, а также о дальнейшей судьбе трехсторонних консультаций.

"Единственное, что остается делать - не давать Газпрому никаких исключений и распространять на все его проекты, особенно на "Северный поток-2", все нормы ЕС, чего Украина требует уже давно. Очень уместно, что вопрос соответствующих изменений газовой директивы ЕС обсуждается в Совете ЕС именно сегодня", - рассказала замминистра.

Как сообщал исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, перед проведением 21 января трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-ЕС на политическом уровне 15 января должны были состояться консультации на уровне экспертов.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о готовности Украины, при согласовании этого вопроса правительством, обсудить возможность пересмотра или отказа от второго транзитного иска к российскому "Газпрому" на сумму свыше $12 млрд в привязке с заключением нового долгосрочного контракта.

Между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в конце 2019 года заканчивается контракт на транзит газа в Европу.