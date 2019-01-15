Финансовые новости
- |
- 15.01.19
- |
- 18:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Газпром» сорвал технические трехсторонние консультации по газу - Зеркаль
15:21 15.01.2019 |
Украинская сторона заявляет о срыве технических трехсторонних консультаций России, Украины и Еврокомиссии по вине российского "Газпрома", однако продолжает готовиться к консультации на 21 января.
"Газпром сорвал технические трехсторонние консультации по газу, пытаясь своей бесконтрольностью запугать Европу и навязать свои понятия вместо цивилизованных правил... Работаем дальше и готовимся не только к трехсторонним консультациям на политическом уровне, но и ко всем возможным сценариям развития событий", - написала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль на своей странице в Фейсбуке во вторник.
По ее словам, украинская сторона провела переговоры с Европейской комиссией по вопросам реформы рынка газа, выполнения Соглашения об ассоциации, а также о дальнейшей судьбе трехсторонних консультаций.
"Единственное, что остается делать - не давать Газпрому никаких исключений и распространять на все его проекты, особенно на "Северный поток-2", все нормы ЕС, чего Украина требует уже давно. Очень уместно, что вопрос соответствующих изменений газовой директивы ЕС обсуждается в Совете ЕС именно сегодня", - рассказала замминистра.
Как сообщал исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, перед проведением 21 января трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-ЕС на политическом уровне 15 января должны были состояться консультации на уровне экспертов.
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о готовности Украины, при согласовании этого вопроса правительством, обсудить возможность пересмотра или отказа от второго транзитного иска к российскому "Газпрому" на сумму свыше $12 млрд в привязке с заключением нового долгосрочного контракта.
Между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в конце 2019 года заканчивается контракт на транзит газа в Европу.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Когда Украина завершит разработку собственного ПЗРК
|Валютчики успокоились 11 января и не качали курс доллара на межбанке
|Кому поставит подножку генерал Смешко
|Искушение Медведчуком. Когда Лукашенко станет VIP-агитатором Бойко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар США растет к евро и иене, несмотря на слабые статданные
|«Газпром» сорвал технические трехсторонние консультации по газу - Зеркаль
|Цены на нефть поднимаются 15 января в ожидании данных о запасах, Brent приближается к $60 за баррель
|На АЗС в Киеве 15 января продолжает дешеветь автомобильный газ
|ГФС отчиталась об увеличении на 16% задекларированных в 2018г доходов
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 15.01.19
Это интересно
|Новый Ford Explorer: заднеприводная платформа и вертикальный планшет
|SanDisk показала флэшку объёмом 4 ТБ
|Bosch заплатит $131 млн для урегулирования претензий в США по «дизельному скандалу»
|Google не обязан гарантировать удаление ссылок из поисковой выдачи за пределами ЕС - суд ЕС
|Кибершпионы научились обходиться без фишинга
|IBM представила первый коммерческий квантовый компьютер
|Представлен Redmi Note 7 - первый смартфон самостоятельного бренда Redmi и первая модель Xiaomi с 48-мегапиксельной камерой