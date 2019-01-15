Энергорынок начинает по-новому торговать электроэнергией

Филиал ГП Энергорынок - Оператор рынка - 15 января начнет тестовые операции по купле-продаже электроэнергии на рынке "на сутки вперед" и "внутрисуточном рынке". Об этом сообщает пресс-служба Энергорынка.

Операции будут проходить на новом программном комплексе оператора рынка XMtrade®/PXS, разработанного компанией SFERA,a.s.

В 2018 году Энергорынок начал подготовку к запуску двух выделенных из него структур - Оператора рынка и Гарантированного покупателя.

Запуск новой модели оптового рынка электроэнергии запланирован на июль 2019 года, согласно закону "О рынке электроэнергии", принятом в 2017 году.

Закон предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. При реализации закона предусматривается двухлетний переходный период.

Документ внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

ГП Энергорынок выполняет функции оператора Оптового рынка электроэнергии Украины.