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Энергорынок начинает по-новому торговать электроэнергией
11:32 15.01.2019 |
Филиал ГП Энергорынок - Оператор рынка - 15 января начнет тестовые операции по купле-продаже электроэнергии на рынке "на сутки вперед" и "внутрисуточном рынке". Об этом сообщает пресс-служба Энергорынка.
Операции будут проходить на новом программном комплексе оператора рынка XMtrade®/PXS, разработанного компанией SFERA,a.s.
В 2018 году Энергорынок начал подготовку к запуску двух выделенных из него структур - Оператора рынка и Гарантированного покупателя.
Запуск новой модели оптового рынка электроэнергии запланирован на июль 2019 года, согласно закону "О рынке электроэнергии", принятом в 2017 году.
Закон предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. При реализации закона предусматривается двухлетний переходный период.
Документ внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.
ГП Энергорынок выполняет функции оператора Оптового рынка электроэнергии Украины.
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