Украина снизила запасы газа в ПХГ на 25,4% до 12,8 млрд куб. м с начала сезона отбора газа

Украина снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на 12 января на 25,4%, или на 4 370 млн куб. м до 12 822,85 млн куб. м газа с начала стартовавшего 7 ноября сезона отбора газа.

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українські Новини.

При этом запасы газа меньше на 9,1%, или на 1 283,36 млн куб. м в сравнении с аналогичной датой 2018 года (14 106,21 млн куб. м).

Среднесуточный отбор газа 1-12 января составил 88,52 млн куб. м/сутки.

С начала января Украина импортировала 78,566 млн куб. м газа: 29,994 млн куб. м - через Словакию, 32,969 млн куб. м - через Венгрию, 15,604 млн куб. м - через Польшу.

Собственная добыча с начала января составила 700,554 млн куб. м, транзит - 3 015,723 млн куб. м.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 год Украина вошла с запасами природного газа в ПХГ в объеме 13 885,07 млн куб. м, что на 5,5%, или на 807,94 млн куб. м меньше прошлогодних запасов (14 693,01 млн куб. м).

7 ноября Украина прекратила закачку и начала отбор природного газа из подземных хранилищ.

По состоянию на 7 ноября запасы газа в ПХГ составили 17,193 млрд куб. м, таким образом, с начала стартовавшего 9 апреля сезона закачки запасы газа в ПХГ увеличились в 2,3 раза, или на 9,758 млрд куб. м.

Украина закончила прошлый сезон отбора 8 апреля 2018 года с запасами 7 435,16 млн куб. м газа.