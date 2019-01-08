В Нидерландах представили концепт необычной приливной электростанции

Архитектурная фирма Waterstudio из Нидерландов спроектировала подводное сооружение Parthenon Seawall, представляющее собой гидроэлектростанцию, использующую энергию приливов.

Авторы концепта, очевидно, вдохновлялись лучшими образцами классической греческой архитектуры. Уникальную конструкцию даже назвали в честь древнегреческого храма Афины по причине сходства с колоннадами памятника античной культуры.

Ключевой элемент Parthenon Seawall - динамическая стена, состоящая из множества вращающихся колонн, оснащенных выступами. С их помощью колонны, выполняющие роль турбин, поворачиваются по или против часовой стрелки в зависимости от направления прилива. В верхней части бетонной платформы расположены аккумуляторы, которые, по задумке архитекторов, будут накапливать генерируемую станцией электроэнергию.

Сооружение предлагается разместить вдоль береговой линии, чтобы оно не только производило энергию, но и защищало местных жителей от мощных штормовых волн так же, как это делают обычные берегозащитные барьеры.

Кроме того, поскольку плоская поверхность приливной электространции будет расположена над уровнем моря, ее можно использовать как набережную, предназначенную для отдыха, или пространство для создания зеленых зон.



