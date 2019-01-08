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Средняя цена продажи электроэнергии ОРЭ в декабре увеличилась на 5,3% до 1 166,37 гривен/МВт-час
13:57 08.01.2019 |
Средняя цена продажи электроэнергии оптовому рынку всеми производителями по результатам декабря составила 1 166,37 гривен/МВт-час, что на 5,34%, или на 59,18 гривен/МВт-час больше, чем в ноябре (1 107,19 гривен/МВт-час).
Об этом свидетельствует обнародованная на сайте государственного предприятия (ГП) "Энергорынок" динамика цен продажи электроэнергии оптовому рынку ее производителями, передают Українські Новини.
В 1-й декаде декабря средняя цена продажи электроэнергии оптовому рынку составила 1 156,24 гривен/МВт-час, во 2-й декаде - 1 152,97 гривен/МВт-час, в 3-й декаде - 1 188,37 гривны/МВт-час.
В декабре средневзвешенный тариф на отпуск электроэнергии теплоэлектростанциями (ТЭС) увеличился на 1,2%, или на 20,83 гривен/МВт-час до 1 693,67 гривен/МВт-час по сравнению со средневзвешенным тарифом ТЭС в ноябре (1 672,84 гривны/МВт-час).
Средняя цена продажи электроэнергии "Энергоатома" в декабре составила 562,92 гривен/МВт-час, что на 0,02%, или на 0,12 гривны/МВт-час больше, чем в ноябре; ГЭС - 1 549,42 гривен/МВт-час, что на 18,26%, или на 239,24 гривен/МВт-час больше, чем в ноябре.
В декабре доля ТЭС в структуре отпуска электроэнергии составила 32,44% (ТЭС отпустили в рынок 4 719,927 млн кВт-час), АЭС - 52,54% (7 644,944 млн кВт-час), ГЭС - 4,06% (591,386 млн кВт-час).
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