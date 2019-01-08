Об этом сообщает Госагентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины в Facebook.

"Биогазовые мощности в Украине выросли на треть в 2018 году ... Производство электроэнергии из биогаза начинает динамично развиваться в Украине. Так, за год биогазовые мощности выросли на треть: с 34 МВт (21 установка) к концу 2017 года до 46 МВт (33 установки) к концу 2018 год", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что особенно перспективным является производство биогаза из мусора.

"В Украине ежегодно образуется около 10 млн тонн отходов и насчитывается почти 5,5 тыс. мусоросвалок. С одного полигона, где собрано более 1 млн тонн мусора, можно добыть около 3 млн м3 в год свалочного газа, содержащий около 50% чистого биометана", - поясняют в Госагентстве.

По данным агентства, на свалках уже работают 20 биогазовых установок общей мощностью 18 МВт. Больше всего таких установок размещены в Киевской области, а именно - 3 объекта мощностью 4,1 МВт.

"Один из успешных проектов - биогазовый комплекс мощностью 659 кВт на свалке в Хмельницком. В проект инвестировано 34 млн гривень. Комплекс может производить около 5 млн кВт/ч электроэнергии в год по «зеленому» тарифу 12,4 евроцента/кВт/ ч. Для сравнения - этого объема электроэнергии достаточно для уличного освещения города", - говорится в сообщении.

Благодаря этой биогазовой установке город Хмельницкий получил увеличение генерации «чистой» электроэнергии; сокращение выбросов СО2 в атмосферу; минимизацию пожаров на свалке и уменьшение его объема; новые рабочие места; поступление налогов в местный бюджет.

"Убежден, что такие проекты необходимо распространять во всех регионах страны. Поэтому Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины совместно с SEC Biomass и органами местного самоуправления проводит анализ потенциала добычи биогаза на свалках. Сейчас выявлены возможности для установки биогазовых установок мощностью 14 МВт на сумму около 20 млн евро", - сообщил глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Также сообщается, что, например, на Днипровском городском полигоне потенциально можно установить биогазовый комплекс мощностью 3,7 МВт для производства электроэнергии. Прогнозируемый объем инвестиций - 3 млн евро со сроком окупаемости от 3 до 6 лет.