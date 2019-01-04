К 2030 году цены на солнечную энергию снизятся до 1 цента за кВт-ч - Bloomberg New Energy Finance

Основатель компании New Energy Finance (ныне - Bloomberg New Energy Finance) Майкл Либрейх опубликовал своего рода рождественский прогноз дальнейшего развития солнечной энергетики.

По его мнению, минимальная «одноставочная» цена на солнечную электроэнергию может опуститься до 1 цента США за киловатт-час до 2030 года. Разумеется, речь идёт о стоимости солнечной энергии в самых благоприятных местах с наивысшим уровнем инсоляции. Медианная цена, по его оценке, будет выше - 2-3 цента за кВт-ч.

Кроме того, как подчеркивает Либрейх, условием такого снижения цены является низкая стоимость капитала. Повышение ставок на денежном рынке негативно скажется на экономике солнечной энергетики, поскольку капитальные затраты представляют собой львиную долю всех расходов жизненного цикла объекта солнечной генерации.

Прогноз падения одноставочной цены на солнечную энергию основывается на исторических данных - кривой обучения для солнечных модулей. Коэффициент обучения, по расчётам BNEF составляет 24-28% (период 1976-2017).

«Любой, кто ожидает, что стоимость солнечных батарей перестанет падать, - глупец. Основными ресурсами являются песок и энергия для производства пластин, а затем еще песок и энергия для производства стекла», - говорит Liebreich. Он подчёркивает, что цена должна упасть всего-то в два раза по сравнению с нынешней минимальной ценой в 1,97 центов, установленной на тендере в Мексике.

Ранее компания GTM Research вычислила «теоретический минимум» стоимости солнечной энергии на ближайшие годы. GTM считает, что на лидирующих рынках имеется пространство для снижения цены до 1,47 американских цента за киловатт-час к 2022 году.

Большое научное исследование специалистов MIT (Massachusetts Institute of Technology) показало, что дальнейшее снижение стоимости модулей возможно, и его основными факторами являются эффективность, размер предприятия (масштаб производства) и стоимость материалов (за исключением кремния).

Снижение цен на солнечную энергию окажет весомое влияние на структуру энергетики, хотя точный вес этого влияния оценить вряд ли возможно. Существует множество прогнозов и сценариев энергетического развития. Все они сходятся в том, что доля солнечной энергетики будет расти. В то же время разброс оценок велик.

Есть консервативные оценки МЭА, по которым доля солнечной генерации к 2050 году вырастет до 10% (IEA NPS-сценарий), есть прогноз DNV GL, по которому на основе солнца будет вырабатываться 40% электроэнергии к тому же сроку (с учетом быстрого роста потребления электричества это примерно эквивалентно всему нынешнему потреблению электроэнергии на земле) ...

Майкл Либрейх приводит следующий график, на котором изображены в том числе сценарии, где солнце производит и 100%, и 150% мировой электроэнергии.

«Я просто думаю, что электрификация может протекать намного быстрее, чем мы ожидаем, в тандеме с ростом солнечной энергии на порядок быстрее, чем опубликованные «разумные» прогнозы на ближайшие 31 год», - говорит он.

Важно отметить, что вопреки довольно распространённому мнению, доступность технологий хранения энергии не имеет принципиального значения для дальнейшего развертывания вариабельной генерации на основе солнца и ветра. «Вероятно, мы переоцениваем объем необходимого хранилища, особенно в первые десятилетия... Данные «GenCost 2018» в сочетании с некоторыми из наших предыдущих исследований указывают на то, что нам могут потребоваться дополнительные гибкие технологии, такие как хранение энергии, управление спросом и пиковые газовые установки, если доля переменных возобновляемых источников энергии превышает 50 процентов», - отмечается в недавнем австралийском исследовании.