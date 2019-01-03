Украина за год увеличила мощности возобновляемой электроэнергетики в 1,5 раза

На начало 2019 года в Украине работает 2240 МВт мощностей объектов возобновляемой электроэнергетики, что в 1,5 раза больше, чем на конец 2017 года (около 1500 МВт). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

По данным пресс-службы, за 2018 год в Украине установлено 813 МВт новых мощностей, которые генерируют электроэнергию из возобновляемых источников, что в 2,7 раза больше, чем в 2017 году (300 МВт). В установку 813 МВт мощностей за год вложено 730 млн евро.

В частности, в 2018 году введено дополнительно:

646 МВт солнечных электростанций (СЭС);

70 МВт СЭС частных домохозяйств (за 9 месяцев);

68 МВт ветроэлектростанций;

13 МВт станций, генерирующих электроэнергию из биомассы;

12 МВт объектов, производящих электроэнергию из биогаза;

4 МВт малых ГЭС.

Как сообщало РБК-Украина, в январе-сентябре 2018 года более 3 тысяч украинских домохозяйств установили солнечные панели электростанции, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года (1214 семей).

Напомним, что НЭК "Укрэнерго" считают безопасными объекты возобновляемой энергетики (солнечные и ветровые электростанции), которые работают в объединенной энергосистеме Украины.