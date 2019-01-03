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Украина за год увеличила мощности возобновляемой электроэнергетики в 1,5 раза
12:26 03.01.2019 |
На начало 2019 года в Украине работает 2240 МВт мощностей объектов возобновляемой электроэнергетики, что в 1,5 раза больше, чем на конец 2017 года (около 1500 МВт). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.
По данным пресс-службы, за 2018 год в Украине установлено 813 МВт новых мощностей, которые генерируют электроэнергию из возобновляемых источников, что в 2,7 раза больше, чем в 2017 году (300 МВт). В установку 813 МВт мощностей за год вложено 730 млн евро.
В частности, в 2018 году введено дополнительно:
646 МВт солнечных электростанций (СЭС);
70 МВт СЭС частных домохозяйств (за 9 месяцев);
68 МВт ветроэлектростанций;
13 МВт станций, генерирующих электроэнергию из биомассы;
12 МВт объектов, производящих электроэнергию из биогаза;
4 МВт малых ГЭС.
Как сообщало РБК-Украина, в январе-сентябре 2018 года более 3 тысяч украинских домохозяйств установили солнечные панели электростанции, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года (1214 семей).
Напомним, что НЭК "Укрэнерго" считают безопасными объекты возобновляемой энергетики (солнечные и ветровые электростанции), которые работают в объединенной энергосистеме Украины.
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