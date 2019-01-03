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Украина в 2018г снизила импорт газа на четверть
13:28 02.01.2019 |
Украина в 2018 году сократила импорт природного газа на 24,6% (на 3 млрд 459,8 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом - до 10 млрд 590,2 млн куб. м, свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз".
По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе, со стороны Словакии за прошлый год поступило 6,459 млрд куб. м газа (-34,8% к 2017-му), Венгрии - 3 млрд 441,1 млн куб. м (+21,4%), Польши - 690,1 млн куб. м (-47,1%).
В декабре-2018 импорт составил 477,6 млн куб. м газа, что вдвое меньше, чем в декабре-2017 (954,9 млн куб. м).
При этом Украина уже более трех лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" (РФ), закупая ресурс исключительно на своей западной границе.
Как сообщалось, Украина в 2017 году увеличила импорт природного газа на 26,8% (2 млрд 971,7 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом - до 14 млрд 50,1 млн куб. м, в т.ч. со стороны Словакии поступило 9 млрд 910,1 млн куб. м газа, Венгрии - 2 млрд 834,7 млн куб. м, Польши - 1 млрд 305,3 млн куб. м.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.
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