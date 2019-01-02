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Украина вошла в 2019 с запасами газа в ПХГ 13,9 млрд куб. м
11:31 02.01.2019 |
Украина вошла в 2019 год с запасами природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) в объеме 13 885,07 млн куб. м, что на 5,5%, или на 807,94 млн куб. м меньше прошлогодних запасов (14 693,01 млн куб. м).
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора ГТС компании "Укртрансгаз", передают Українські Новини.
С начала стартовавшего 7 ноября 2018 года отопительного сезона и по 31 декабря Украина использовала из ПХГ 3 307,93 млн куб. м.
Как сообщали Українські Новини, 7 ноября Украина прекратила закачку и начала отбор природного газа из подземных хранилищ.
По состоянию на 7 ноября запасы газа в ПХГ составили 17,193 млрд куб. м, таким образом, с начала стартовавшего 9 апреля сезона закачки запасы газа в ПХГ увеличились в 2,3 раза, или на 9,758 млрд куб. м.
Украина закончила сезон отбора 8 апреля 2018 года с запасами 7 435,16 млн куб. м газа.
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