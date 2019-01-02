Добыча газа в Украине выросла на 0,3%

Добыча природного газа в Украине в 2018 г., по оперативным данным, составила 20,89 млрд куб. м, что на 0,3% (64,8 млн куб. м) превышает объем 2017 г., свидетельствуют данные оператора ГТС компании «Укртрансгаз».

Государственная «Укргаздобыча» нарастила производство газа на 1,2% (176,7 млн куб. м) до 15,42 млрд куб. м. На эту компанию пришлось 73,8% всего добываемого в стране газа. Полугосударственная «Укрнафта» снизила добычу на 2,1% (23,4 млрд куб. м) до 1,08 млрд куб. м. Частные компании сократили добычу на 2% (88,7 млн куб. м) до 4,4 млрд куб. м.

В декабре 2018 г. среднесуточная добыча в стране впервые с 2014 г. вышла на уровень 59 млн куб. м/сутки. Всего в декабре было добыто 1,83 млрд куб. м (+2,1% к декабрю 2017 г.).

Среднесуточная добыча УГД в декабре выросла до 43,8 млрд куб. м, а абсолютный показатель добычи составил 1,36 млрд куб. м (+3% к декабрю 2017 г.). Среднесуточная добыча газа «Укрнафтой» в декабре составила 3,1 млн куб. м, всего нефтяная компания в прошлом месяце произвела 95,4 млн куб. м. Частные компании добычи 375,5 млн куб. м.