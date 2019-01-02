Украина в 2018г сократила транзит газа на 7,1%

Украина в 2018 году сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 7,1% (на 6 млрд 677,8 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом – до 86 млрд 779,2 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные ПАО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе транзит газа через Украину в Европу за год составил 83 млрд 839,4 млн куб. м (-7,6% к 2017-му), Молдову – 2 млрд 939,8 млн куб. м (+8,6%).

По итогам декабря-2018 транзит газа снизился на 4,3% (на 340,1 млн куб. м) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года – до 7 млрд 612,3 млн куб. м. В том числе транзит газа через Украину в Европу составил 7 млрд 228,6 млн куб. м (-5% к декабрю-2017), Молдову – 383,7 млн куб. м (+12,3%).

Как сообщалось, Украина в 2017 году увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 13,7% (11,257 млрд куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 93 млрд 457,1 млн куб. м, в т. ч. транзит в Европу составил 90 млрд 749,2 млн куб. м, Молдову – 2 млрд 707,9 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.



Объемы транзита через ГТС Украины на протяжении 2012-2018гг., млн куб. м:

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 январь 6055,5 8913,0 6444,9 4220,0 7448,4 7071,5 9208,0 февраль 5975,7 7627,5 6146,4 3694,7 5467,1 6362,0 8534,0 март 8062,5 6647,6 6770,9 4849,9 5694,1 6856,0 6745,5 апрель 7611,3 7341,8 5566,1 5204,4 5795,4 5890,8 7650,4 май 7183.8 7725,3 6468,4 5390,8 6139,4 5983,9 6359,3 июнь 7599,5 7448,2 6259,5 5363,3 6025,8 7188,2 5858,6 июль 8458,2 7495,3 5600,0 6855,6 5209,3 7780,3 6234,5 август 7270,1 8760,8 6950,0 6737,4 4538,9 7309,4 5573,8 сентябрь 7232,1 8397,2 6809,8 6030,7 3909,2 8072,1 6589,5 октябрь 6616,2 7013,4 8276,2 6187,1 3908,6 7365,5 6443,2 ноябрь 7102,2 8134,7 8486,7 5781,2 3762,0 7315,2 6108,0 декабрь 7612,3 7952,3 8421,1 6762,3 4296,8 8930,9 8957,0 ВСЕГО* 86779,2 93457,1 82200,1 67079,0 62197,0 86125,7 84261,0

*- всего по году может незначительно отличаться от суммы помесячного транзита

Данные: Минэнергоугля и УТГ