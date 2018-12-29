Финансовые новости
- |
- 29.12.18
- |
- 20:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина за 11 мес. увеличила экспорт электроэнергии почти на 20%
18:08 29.12.2018 |
Украина в январе-ноябре 2018 года увеличила экспорт электроэнергии на 19,8% (на 931,2 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 5 млрд 638,8 млн кВт-ч, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности.
Поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии увеличились на 21,9% (на 625,2 млн кВт-ч) - до 3 млрд 474,1 млн кВт-ч.
Экспорт электроэнергии в Польшу возрос на 65,5% (на 424,6 млн кВт-ч) - до 1 млрд 290,9 млн кВт-ч.
Поставки электроэнергии в Молдову составили 873,8 млн кВт-ч, что на 19% (на 204,8 млн кВт-ч) меньше, чем в январе-ноябре-2017.
В Беларусь и Россию в январе-ноябре 2017 и 2018 годов украинская электроэнергия не экспортировалась.
При этом в ноябре 2018 года экспорт украинской электроэнергии составил 589,2 млн кВт-ч, что 2,3 больше, чем в аналогичном месяце прошлого года (258,6 млн кВт-ч).
Кроме того, Украина за 11 месяцев текущего года импортировала 28,507 млн кВт-ч электроэнергии (из РФ - 27,356 млн кВт-ч, Беларуси - 1,151 млн кВт-ч). Импорт учтен по контрактам ГП "Энергорынок" как технологическое перемещение.
Как сообщалось, Украина в январе-ноябре 2018 года экспортировала электроэнергию на сумму $297,619 млн, в т.ч. в Венгрию - на $170,705 млн, Польшу - на $70,792 млн, Молдову - на $48,019 млн, другие страны - на $8,103 млн.
Украина в 2018 году планирует увеличить экспорт электроэнергии на 13,3% (0,689 млрд кВт-ч) по сравнению с 2017 годом - до 5,855 млрд кВт-ч. Согласно прогнозному балансу на 2018 год, в частности, поставки с Бурштынского острова (Венгрия, Словакия, Румыния) запланированы в объеме 3,6 млрд кВт-ч, в Польшу - 1,2 млрд кВт-ч, Молдову - 1,055 млрд кВт-ч.
Украина в 2017 году экспортировала 5,2 млрд кВт-ч электроэнергии на $235,5 млн, в 2016 - 4 млрд кВт-ч на $152,1 млн, в 2015 - 3,6 млрд кВт-ч на $150,1 млн, в 2014 - 8,1 млрд кВт-ч на $487,2 млн, в 2013 - 9,9 млрд кВт-ч на $580,2 млн, в 2012 - 9,7 млрд кВт-ч на $574,8 млн, в 2011 - 6,4 млрд кВт-ч на $400 млн.
Структура экспорта украинской электроэнергии в январе-ноябре 2017 и 2018 гг.:
|Страны
|11 мес.-2017
|11 мес.-2018
|изм.
|изм.
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|%
|Венгрия
|2 585,476
|3 293,221
|707,745
|27,4
|Словакия
|147,704
|154,162
|6,458
|4,8
|Румыния
|115,719
|26,750
|-88,969
|-76,9
|Польша
|780,098
|1 290,860
|510,762
|65,5
|Молдова
|1 078,607
|873,820
|-204,787
|-19,0
|Беларусь
|0,0
|0,0
|---
|---
|Россия
|0,0
|0,0
|---
|---
|Всего
|4 707,605
|5 638,814
|931,209
|19,8
Данные: Минэнергоугля
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар подорожал перед Новым годом. Что будет с курсом в январе 2019 года
|Тимур Хромаев: Многие кричат «зрада» и «ганьба» в Фейсбуке, но доказывать собственную правоту не умеют
|Потребнастроения украинцев в ноябре улучшились после существенного ухудшения в октябре - исследование
|Меркель и Макрона требуют освободить украинских моряков
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Платежный баланс в ноябре сведен с профицитом $1,3 млрд - НБУ
|Украина за 11 мес. увеличила экспорт электроэнергии почти на 20%
|Украина за 11 мес.-2018 увеличила производство электроэнергии почти на 2%
|Еврокомиссар Гюнтер Эттингер уверен, что проект «Северный поток-2» не остановить
|Транзит газа через Украину за 9 мес.-2018 упал на 7% из-за роста транзита по Nord Stream-OPAL - Нафтогаз
|Госказначейство 27 декабря перечислило 2,7 млрд грн возмещения НДС
Это интересно
|Honor V20 представлен официально: SoC Kirin 980, 48-мегапиксельная камера, режим ПК и АКБ емкостью 4000 мАч за $435
|Британия откажется от использования оборудования Huawei в сетях экстренной связи
|Xiaomi выпустила лёгкий браузер с функцией экономии трафика для всех желающих
|За год самые богатые в мире люди потеряли более 500 миллиардов долларов
|Смартфон Xiaomi Mi Play вышел в трёх модификациях вместо одной
|LG присоединилась к Apple, Intel и Huawei в судебном процессе в Южной Корее против Qualcomm
|В Японии считают смартфоны виновными в ухудшении зрения учащихся