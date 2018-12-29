Украина за 11 мес. увеличила экспорт электроэнергии почти на 20%

Украина в январе-ноябре 2018 года увеличила экспорт электроэнергии на 19,8% (на 931,2 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 5 млрд 638,8 млн кВт-ч, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии увеличились на 21,9% (на 625,2 млн кВт-ч) - до 3 млрд 474,1 млн кВт-ч.

Экспорт электроэнергии в Польшу возрос на 65,5% (на 424,6 млн кВт-ч) - до 1 млрд 290,9 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Молдову составили 873,8 млн кВт-ч, что на 19% (на 204,8 млн кВт-ч) меньше, чем в январе-ноябре-2017.

В Беларусь и Россию в январе-ноябре 2017 и 2018 годов украинская электроэнергия не экспортировалась.

При этом в ноябре 2018 года экспорт украинской электроэнергии составил 589,2 млн кВт-ч, что 2,3 больше, чем в аналогичном месяце прошлого года (258,6 млн кВт-ч).

Кроме того, Украина за 11 месяцев текущего года импортировала 28,507 млн кВт-ч электроэнергии (из РФ - 27,356 млн кВт-ч, Беларуси - 1,151 млн кВт-ч). Импорт учтен по контрактам ГП "Энергорынок" как технологическое перемещение.

Как сообщалось, Украина в январе-ноябре 2018 года экспортировала электроэнергию на сумму $297,619 млн, в т.ч. в Венгрию - на $170,705 млн, Польшу - на $70,792 млн, Молдову - на $48,019 млн, другие страны - на $8,103 млн.

Украина в 2018 году планирует увеличить экспорт электроэнергии на 13,3% (0,689 млрд кВт-ч) по сравнению с 2017 годом - до 5,855 млрд кВт-ч. Согласно прогнозному балансу на 2018 год, в частности, поставки с Бурштынского острова (Венгрия, Словакия, Румыния) запланированы в объеме 3,6 млрд кВт-ч, в Польшу - 1,2 млрд кВт-ч, Молдову - 1,055 млрд кВт-ч.

Украина в 2017 году экспортировала 5,2 млрд кВт-ч электроэнергии на $235,5 млн, в 2016 - 4 млрд кВт-ч на $152,1 млн, в 2015 - 3,6 млрд кВт-ч на $150,1 млн, в 2014 - 8,1 млрд кВт-ч на $487,2 млн, в 2013 - 9,9 млрд кВт-ч на $580,2 млн, в 2012 - 9,7 млрд кВт-ч на $574,8 млн, в 2011 - 6,4 млрд кВт-ч на $400 млн.



Структура экспорта украинской электроэнергии в январе-ноябре 2017 и 2018 гг.:

Страны 11 мес.-2017 11 мес.-2018 изм. изм. млн кВт-ч млн кВт-ч млн кВт-ч % Венгрия 2 585,476 3 293,221 707,745 27,4 Словакия 147,704 154,162 6,458 4,8 Румыния 115,719 26,750 -88,969 -76,9 Польша 780,098 1 290,860 510,762 65,5 Молдова 1 078,607 873,820 -204,787 -19,0 Беларусь 0,0 0,0 --- --- Россия 0,0 0,0 --- --- Всего 4 707,605 5 638,814 931,209 19,8

Данные: Минэнергоугля