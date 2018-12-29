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Украина за 11 мес.-2018 увеличила производство электроэнергии почти на 2%
17:59 29.12.2018 |
Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-ноябре 2018 года возросло на 1,8% (на 2 млрд 842,2 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 143,445 млрд кВт-ч, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности.
Атомные электростанции (АЭС) за этот период сократили выработку электроэнергии на 2% - до 76,333 млрд кВт-ч, в частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС составило 32,919 млрд кВт-ч (+5,3% к январю-ноябрю-2017), Южно-Украинской - 16,029 млрд кВт-ч (+2,3%), Ривненской - 15 млрд 524,6 млн кВт-ч (-15,3%), Хмельницкой - 11 млрд 860,4 млн кВт-ч (-6,1%).
Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) увеличили выработку на 3,3% - до 51 млрд 965,5 млн кВт-ч. В том числе, генкомпании ТЭС нарастили производство 4,2% - до 42,576 млрд кВт-ч, а ТЭЦ и КУ - снизили на 0,4%, до 9 млрд 389,5 млн кВт-ч.
Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) в январе-ноябре 2018 года увеличили производство на 21,5% - до 11 млрд 332,4 млн кВт-ч, блок-станции - на 0,2%, до 1 млрд 376,5 млн кВт-ч.
Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) за 11 месяцев возросло на 39,9% - до 2 млрд 437,6 млн кВт-ч.
Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 53,2% (в январе-ноябре 2017 года - 55,4%), ТЭС, ТЭЦ и КУ - 36,2% (35,8%), ГЭС и ГАЭС - 7,9% (6,6%), блок-станций - 1% (1%), альтернативных источников - 1,7% (1,2%).
Производство электроэнергии в ОЭС Украины в ноябре 2018 года возросло на 4,4% (на 611,1 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года - до 14,51 млрд кВт-ч.
Кроме того, отпуск тепловой энергии в январе-ноябре 2018 года снизился на 1,6% (на 303,2 тыс. Гкал) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 18 млн 150,8 тыс. Гкал.
Как сообщалось, производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2017 году увеличилось на 0,4% (596,8 млн кВт-ч) по сравнению с 2016 годом - до 155 млрд 414,2 млн кВт-ч. В т.ч. АЭС выработали 85 млрд 576,1 млн кВт-ч (+5,7%), ГК ТЭС - 44,96 млрд кВт-ч (-9,9%), ТЭЦ и КУ - 10 млрд 881,3 млн кВт-ч (-6,1%), ГЭС и ГАЭС - 10 млрд 567,7 млн кВт-ч (+13,7%), блок-станции - 1 млрд 530,9 млн кВт-ч (-1%), ВИЭ - 1 млрд 898,1 млн кВт-ч (+21,6%).
Структура производства электроэнергии в ОЭС Украины за январь-ноябрь 2017 и 2018 гг.
|Производители э/э
|11 мес-2017
|11 мес-2017
|11 мес-2018
|11 мес-2018
|изм.
|Изм.
|млн кВт-ч
|доля от общего производства, %
|млн кВт-ч
|доля от общего производства, %
|млн кВт-ч
|%
|АЭС
|77 871,0
|55,4
|76 333,0
|53,2
|-1 538,2
|-2,0
|ГК ТЭС
|40 859,9
|29,1
|42 576,0
|29,7
|1 716,1
|4,2
|ТЭЦ и КУ
|9 427,4
|6,7
|9 389,5
|6,5
|-37,9
|-0,4
|ГЭС
|7 881,7
|5,6
|9 902,3
|6,9
|2 020,6
|25,6
|ГАЭС
|1 446,1
|1,0
|1 430,1
|1,0
|-16,0
|-1,1
|Блок-станции
|1 374,2
|1,0
|1 376,5
|1,0
|2,3
|0,2
|Альтерн-е источники (ВЭС, СЭС, биомасса)
|1 742,5
|1,2
|2 437,6
|1,7
|695,1
|39,9
|ВСЕГО
|140 602,8
|100,0
|143 445,0
|100,0
|2 842,2
|2,0
Данные: Минэнергоугля
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