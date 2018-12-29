Украина за 11 мес.-2018 увеличила производство электроэнергии почти на 2%

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-ноябре 2018 года возросло на 1,8% (на 2 млрд 842,2 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 143,445 млрд кВт-ч, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Атомные электростанции (АЭС) за этот период сократили выработку электроэнергии на 2% - до 76,333 млрд кВт-ч, в частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС составило 32,919 млрд кВт-ч (+5,3% к январю-ноябрю-2017), Южно-Украинской - 16,029 млрд кВт-ч (+2,3%), Ривненской - 15 млрд 524,6 млн кВт-ч (-15,3%), Хмельницкой - 11 млрд 860,4 млн кВт-ч (-6,1%).

Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) увеличили выработку на 3,3% - до 51 млрд 965,5 млн кВт-ч. В том числе, генкомпании ТЭС нарастили производство 4,2% - до 42,576 млрд кВт-ч, а ТЭЦ и КУ - снизили на 0,4%, до 9 млрд 389,5 млн кВт-ч.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) в январе-ноябре 2018 года увеличили производство на 21,5% - до 11 млрд 332,4 млн кВт-ч, блок-станции - на 0,2%, до 1 млрд 376,5 млн кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) за 11 месяцев возросло на 39,9% - до 2 млрд 437,6 млн кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 53,2% (в январе-ноябре 2017 года - 55,4%), ТЭС, ТЭЦ и КУ - 36,2% (35,8%), ГЭС и ГАЭС - 7,9% (6,6%), блок-станций - 1% (1%), альтернативных источников - 1,7% (1,2%).

Производство электроэнергии в ОЭС Украины в ноябре 2018 года возросло на 4,4% (на 611,1 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года - до 14,51 млрд кВт-ч.

Кроме того, отпуск тепловой энергии в январе-ноябре 2018 года снизился на 1,6% (на 303,2 тыс. Гкал) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 18 млн 150,8 тыс. Гкал.

Как сообщалось, производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2017 году увеличилось на 0,4% (596,8 млн кВт-ч) по сравнению с 2016 годом - до 155 млрд 414,2 млн кВт-ч. В т.ч. АЭС выработали 85 млрд 576,1 млн кВт-ч (+5,7%), ГК ТЭС - 44,96 млрд кВт-ч (-9,9%), ТЭЦ и КУ - 10 млрд 881,3 млн кВт-ч (-6,1%), ГЭС и ГАЭС - 10 млрд 567,7 млн кВт-ч (+13,7%), блок-станции - 1 млрд 530,9 млн кВт-ч (-1%), ВИЭ - 1 млрд 898,1 млн кВт-ч (+21,6%).



Структура производства электроэнергии в ОЭС Украины за январь-ноябрь 2017 и 2018 гг.

Производители э/э 11 мес-2017 11 мес-2017 11 мес-2018 11 мес-2018 изм. Изм. млн кВт-ч доля от общего производства, % млн кВт-ч доля от общего производства, % млн кВт-ч % АЭС 77 871,0 55,4 76 333,0 53,2 -1 538,2 -2,0 ГК ТЭС 40 859,9 29,1 42 576,0 29,7 1 716,1 4,2 ТЭЦ и КУ 9 427,4 6,7 9 389,5 6,5 -37,9 -0,4 ГЭС 7 881,7 5,6 9 902,3 6,9 2 020,6 25,6 ГАЭС 1 446,1 1,0 1 430,1 1,0 -16,0 -1,1 Блок-станции 1 374,2 1,0 1 376,5 1,0 2,3 0,2 Альтерн-е источники (ВЭС, СЭС, биомасса) 1 742,5 1,2 2 437,6 1,7 695,1 39,9 ВСЕГО 140 602,8 100,0 143 445,0 100,0 2 842,2 2,0

Данные: Минэнергоугля